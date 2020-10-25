موجز الخليج 365 للسيارات.. مفاجآت تويوتا وعودة "هامر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

بعد فترة غياب طويلة لسيارات هامر، عادت بقوة من جديدة بالكشف رسميا عن أحدث سيارة تحمل علامة H، بشاحنة كهربائية لأول مرة تحت إشراف GMC.

عرفت نسخة Prius Prime بكونها النسخة الأعلى أداء لطراز بيريوس الهجين، ويمثلان معا قوة تنافسية تواجه بها تويوتا موديلات عديدة بالأسواق.

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كشفت شركة سكودا النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها Fabia IV، والتي تتمتع برحابة فائقة وقمرة قيادة رقمية.

عالم السيارات دائما ما يطالعنا بالمفاجآت، سواء بماركات خارقة أو موديلات عجيبة، لكن مفاجأة اليوم تخص شعوبا لا تعرف أنها تصنع السيارات

من هنا قدم موقع "هوت كارز" قائمة تكشف عن أسرار يجهلها الكثيرون عن عالم السيارات، تتعلق بالجنسيات المغمورة في هذه الصناعة.