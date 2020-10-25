5 أشياء يجب معرفتها عن كيا سونيت 2021

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة “كيا موتورز” في وقت سابق عن سيارة كيا سونيت الجديدة عالمياً عبر عرض تقديمي رقمي، وتعد سونيت أحدث سيارات كيا الرياضية متعددة الأغراض المدمجة المخصصة للمدن، ونلقي نظرة اليوم على 5 أشياء يجب معرفتها عنها، علماً بأنها ستصل قريباً إلى السوق السعودي لدى وكالة كيا الجبر.

1- المحركات

تتوفر سونيت بمحرك سمارت ستريم 1.2 لتر بقوة 83 حصان وعزم 115 نيوتن متر وآخر 1.0 لتر تيربو بقوة 120 حصان وعزم 172 نيوتن متر، مع ناقل أوتوماتيكي 6 سرعات أو مزدوج 7 سرعات.

2- التصميم الخارجي

تتمتع سونيت بتصميم شبابي فخم مع العديد من اللمسات الانيقة، شبك “أنف النمر” الأمامي المشهور من كيا، إلى جانب أضواء التشغيل النهارية بشكل “نبض القلب” ومصابيح LED، مع لوح أمامي مضاد للانزلاق تحتها، وفي الخلف نرى مصابيح LED تحمل نفس التصميم الأمامي مع جناح خلفي صغير للتأكيد على هوية السيارة.

3- الداخلية

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حرصت كيا على تصاميم مقصورة سونيت بشكل بسيط لضمان سهولة الاستخدام لكل من نظام المعلومات والترفيه والعدادات، هذا إلى جانب مواد ممتازة في مختلف أنحاء المقصورة. وعلى الرغم من الأبعاد الداخلية الصغيرة نسبياً، فإن مقصورة سونيت توفر مساحة رحبة ومريحة لكل الركاب.

4- تقنيات متطورة لراحة أكبر

شاشة لمس عالية الدقة بقياس 10.25 بوصة مع نظام الملاحة وتحديثات الازدحام المباشرة.

لوحة العدادات بقياس 4.2 بوصة

منقي الهواء الذكي مع الحماية من الفيروسات

نظام صوت “بوز” (BOSE) بسبع مكبرات صوت

تهوية مقعدي السائق والراكب الأمامي

تشغيل المحرك عن بعد

5- أنظمة أمان متعددة