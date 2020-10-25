خطورة عدم مراقبة نظام التبريد على محرك السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر نظام التبريد في السيارة من أهم الأنظمة التي تحافظ على المحرك من الأعطال والتلف، لذا يجب فحصه بشكل مستمر والتأكد من ثبات مستوى سائل التبريد وعدم تناقصه.



ولقد نصحت مؤسسة ديكرا الألمانية للفحوصات الفنية قائدي السيارات بضرورة مراقبة نظام التبريد خاصة في الأيام شديدة الحرارة.

وكشف خبراء الهيئة عن وجود عدد من الأسباب قد تؤدي إلى فشل نظام التبريد في أداء وظيفته، ومنها وجود تسريب في سائل نظام التبريد، أو حدوث عطل لمضخة المبرد أو الثرموستات (منظم الحرارة).

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وذكر الخبراء الألمان عدد من المؤشرات التي تدل على وجود عطل في نظام التبريد، ومنها إضاءة لمبات الأعطال وبيانات الفحص، والتي تظهر في لوحة عدادات السيارة، وذلك بعد تعرف المستشعرات على وجود خطأ في النظام أو ارتفاع بدرجة الحرارة.



ونصح الخبراء في حالة اكتشاف مشكلة في نظام التبريد بإعادة تزويده بسائل التبريد أو حتى بالماء في حال الضرورة حتى تصل السيارة لأقرب مركز متخصص، مع ضرورة اتخاذ الحذر من فتح غطاء الردياتير بسبب الضغط العالي وارتفاع درجة حرارة سائل التبريد.

كما نصح الألمان بضرورة التأكد من شراء سائل التبريد المناسب للسيارة، لأن بعض الموديلات قد تتطلب مواد تبريد معينة، والتي تلبي بعض المتطلبات الأساسية مثل الحماية من التجمد والتآكل بمكونات النظام، كما يلزم أن يكون الماء أحد مكوناته وبنسبة محددة.​