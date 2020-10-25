شاهد مجموعة سيارات المتسابق العالمي مايكل شوماخر

الخليج ٣٦٥ نت – يعد مايكل شوماخر من أشهر سائقي سباقات السيارات في العالم، حيث يمتلك تاريخ حافل بالإنجازات، مثل كونه الفائز بلقب بطل العالم في سباقات الفورمولا 1 لسبعة مرات.



ويمتلك شوماخر أسطول مميز من السيارات يطغى عليه الطابع الإيطالي، وخلال السطور التالية سنستعرض لكم أبرز السيارات التي يمتلكها.

– فيراري FXX



تعد هذه السوبر رياضية الإيطالية واحدة من السيارات الحصرية للغاية، حيث لم ينتج منها سوى 30 نسخة، وحصل عليها مايكل كهدية بعد تقاعده في 2006، وهي تعتمد على محرك V12 سعة 6.3 لترات بقوة 800 حصاناً مع ناقل 6 سرعات نصف أوتوماتيكي.

– فيراري كاليفورنيا



يفضل شوماخر قيادة هذه السيارة الإيطالية نظراً لما تقدمه من مستوى راحة عالي أثناء الحفاظ على تجربة قيادة ممتعة وطرب محرك V8 قوي ومميز للغاية من فيراري.

– فيراري F1-2000



تعد هذه السيارة الإيطالي من المفضلات لشوماخر، حيث كانت أول تصميم جديد تقدمه فيراري لفريقها المتخصص بسباقات فورمولا 1، وساهمت بمساعدة شوماخر في الفوز ببطولته الثالثة.

فيراري انزو



ساهم شوماخر بنفسه في تطوير هذه السيارة الإيطالية الرائعة، وامتلك إحدى نسخها فور بدء إنتاجها.

فيراري F1-2002

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تعد هذه السيارة الإيطالية واحدة من أكثر سيارات فيراري المسيطرة على عالم السباقات في فورمولا 1 منذ أكثر من عقدين وقت إطلاقها، حيث أنها خسرت سباق واحد في ذلك الموسم.

– مرسيدس SLS AMG



تعد هذه السيارة الألمانية ذات أبواب أجنحة النورس من أشهر سيارات مرسيدس، وتعتمد على محرك V8 ذو قدرة 583 حصاناً.

– مرسيدس ساوبر C291



تعتبر هذه السيارة من أشهر سيارات السباقات المغلقة في العالم، وقد قام شوماخر بقيادتها في حدث فريد من نوعه، ولذلك يحتفظ بنسخة منها ضمن أسطوله المميز.

– فيات 500 ابارث



تعتمد هذه السيارة الإيطالية على محرك تيربو 1.4 لترات وتأتي بقوة 160 حصاناً مع تسارع 0-100 كم/س خلال 7.6 ثانية وسرعة قصوى 208 كم/س.

– فيات كروما



تحمل هذه السيارة العائلية الإيطالية محرك 2.2 لتر بقوة قصوى 147 حصاناً، وتأتي بتسارع 0-100 كم/س خلال 9.6 ثانية مع سرعة قصوى 225 كم/س.

– فورميل فورد 1988



تعد هذه السيارة من أكثر السيارات المحببة لشوماخر، حيث كانت أول سيارة سباق مفتوحة يقودها، وذلك قبل أن ينضم إلى فورمولا 1.