"هامر" من حرب الخليج إلى شاشات السينما.. رحلة العودة الشاقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد فترة غياب طويلة لسيارات هامر، عادت بقوة من جديدة بالكشف رسميا عن أحدث سيارة تحمل علامة H، بشاحنة كهربائية لأول مرة تحت إشراف GMC.

من هنا قدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، سردا للتاريخ الحافل لسيارات هامر منذ ظهورها للمرة الأولى، والحالات التي شهدت توقف صناعة سيارات هامر على مدار سنوات تصنيعها والنسخ المميزة التي طرحت من الماركة.



وقال الموقع إن بداية سيارات هامر، كانت عبر جنرال موتورز الأمريكية، بطرح نسخ منها مخصصة للاستخدام الحربي، كسيارات مصفحة.

وكان بداية تأسيس سيارات هامر على يد ماركة AMC الأمريكية في عام 1971، حين طرحت موديلات هامر الأولى تحت مسمى تجاري AM General وخصصتها للخدمة لصالح هيئة البريد الأمريكية.

بعد ذلك، توجه الجيش الأمريكي بنظره للقسم المصنع لسيارات هامر ضمن شركة AMC، وذلك بنية تصنيع سيارات عسكرية متعددة المهام تحل محل سياراتها التي عفى عليها الزمن ماركة جييب.

وحصلت ماركة AMC، وقسم تصنيع سيارات AM General الممثل عنها، على عقد تصنيع مع الجيش الأمريكي، ونتج عن ذلك صناعة أول سيارة في عام 1982 باسم موديل Humvee.

انتقلت بعد ذلك حقوق ملكية سيارات Humvee لقسم AM General، بعد انفصاله عن AMC، حين سعت ماركة AMC للاندماج مع ماركة رينو الفرنسية، وفقا لقوانين الحكومة الأمريكية التي تحرم على شركة صناعية تمتلك عقود تصنيع مع الجيش الامريكية الاندماج مع شركات أجنبية، وتحولت ملكية وحقوق تصنيع سيارات Humvee في النهاية لماركة AM General بداية من عام 1983.

وكان أول اقتحام لسيارات Humvee لساحات القتال تحت إمرة الجيش الأمريكي، حين غزت الولايات المتحدة باناما عام 1989، كما تجلت السيارة القتالية بشكل أكبر كدليل على القوة العسكرية الأمريكية خلال فترة حرب الخليج ما بين عام 1990 و 1991، وانتشرت في ذلك الوقت صورة للرئيس الأمريكي بوش الأب على متن واحدة من ضمن هذه المركبات.

وفي عام 1991، سعت العديد من الحهات المدنية لاقتناع AM General، لطرح نسخ مدنية من موديلات Humvee ، وكان من ضمنهم النجم أرنولد شوارزنجر الذي سعى لاقتناء سيارة لنفسه في الوقت الذي كان استخدامها به مقتصرا على المجهود الحربي فقط، وكان أول من يستخدم هذه السيارات استخداما مدني.

وبداية من عام 1992، ظهرت اول نسخة أصلية من سيارات هامر، بعد أن تلقت ماركة AM General العديد من الطلبات لطرح نسخة ميدانية من الطراز Humvee ، وكانت أول نسخة تعمل بمحرك بقوة 144 حصانا، V8 بسعة 6.2 لتر، وتصل تكلفتها لـ 50 ألف دولار، ما يعادل حاليا 91 الف دولار.

Advertisements





بداية من عام 1999، ضمت مجموعة جنرال موتورز ماركة هامر بعد اصبحت مستقبلة بذاتها، وقامت بتغيير اسم الموديلات من Humvee إلى H1، وكان بداية مشروع طرح سيارات SUV فخمة متعددة المهام.

وفي عام 2000 ظهر النموذج التجريبي الأول لموديل H2، ضمن المعروضات بمعر ض ديترويت الدولي للسيارات، وحين طرحه للبيع بالأسواق حقق هذا الطراز نجاحا غير متوقع.

واستثمارا لهذا النجاح قدمت هامر نسخة اختبارية من الطراز تصلح كشاحنة "بك – أب"، باسم H2 SUT concept أعلن عنها في عام 2001، وطرحت للبيع في عام 2002، كموديل لعام 2003.

تحدث الموقع عن الأرقام الخاصة بطراز H2 من هامر، وأفاد بأنه طرح بمحرك v8 بسعة 6.0 لتر، ينتج قوة 312 حصان، وكانت تصل تكلفته لـ 50 الف دولار، عام 2002، ما يعادل 70 ألف دولار حاليا.

بداية من عام 2005، ظهر الجيل الثالث من سيارات هامر، وهو H3، الذي توفر بمحرك قوي بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 217 حصان، مع ناقل سرعة يدوي مزود بـ 5 سرعات.

وفي عام 2010، كانت نهاية الماركة رسميا، بعد أن اعلنت إفلاسها في عام 2009، وسعت مجموعة جنرال موتورز ببيعها للمجموعة الصينية Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery، غير أن الحكومة الصينية عارضت عملية الاستحواذ، لسعيها لتخصيص مجهودات الشركات الصينية في تطوير وتصنيع السيارات الصديقة للبيئة، لذا لم يكن امام جنرال موتورز لإنهاء ماركة هامر بشكل نهائي.

ومن جديد عادت الماركة للحياة بحلول يوم 20 أكتوبر من عام 2020 الجاري، بعد اتخذت ماركة GMC الماركة في كنفها، لطرح شاحنة كهربائية مميزة تعيد هامر للحياة من جديدة، بقدرات مميزة أعلن عنها خلال الأسبوع الجاري.



