يخت بتصميم مستوحى من التراث الإسلامي ومسجد على سطحه

صُمم هذا اليخت لأن يكون مملوكاً لأحد أثرياء العالم الإسلامي، حيث يتأثر بشكل كبير بالتراث والثقافة الإسلامية، بتصميم مُميز من إبداع Jaehoon Ahn، الذي عمل في شركة بلوجيا، ويتميز اليخت بالتالي:

في الخارج، يحصل اليخت على هيكل عبارة عن بدن من طراز ترايماران المتعدد، ويتميز بحجمه الهائل، وحتى الآن لا توجد معلومات عن المواد المُستخدمة في بناءه.

ما نعرفه كثيراً عن اليخت هو التصميم الداخلي، حيث يبدو فريداً من نوعه بأسقف عالية بشكل استثنائي ليتماشى مع التراث الإسلامي، حيث يبلغ ارتفاع السقف ما يصل إلى 4 أمتار.

في الأعلى، يوجد دور علوي مخصص لمالك اليخت يتكون من طابقين، السطح العلوي وآخر أدناه، حيث يتمتع المالك بإطلالة كاملة على البحر بزاوية 270 درجة، مع مساحات واسعة للاسترخاء، وسلالم تؤدي إلى غرفة النوم العلوية، بينما يوجد لمسات ذهبية على الجدران والأثاث.

تحتوي الردهة الأساسية على العديد من الثريات متعددة الطوابق، وسلالم تربط بين الطوابق المتعددة، ومكان لشرب الشاي أو القهوة العربية، والكثير من مناطق الاستراحة داخل اليخت وخارجه.

يوجد أيضاً صالة خاصة مجهزة بجاكوزي، بينما تحصل الطوابق السفلية على مناطق لتناول الطعام في الهواء الطلق، ويشتمل السطح الرئيسي على حوض سباحة كبير.

في حين أن الميزة الرئيسية لهذا اليخت مقارنة باليخوت الأخرى، هو المسجد بتصميم عربي أنيق، وكما هو الحال مع معظم اليخوت الاختبارية، إذا قام أي شخص بدفع دفعة مقدمة للحصول عليه، فسيكون له القول الفصل فيما يتعلق بتخصيص المقصورة الداخلية.

