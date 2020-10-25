سكودا تطلق سيارتها Fabia IV الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة سكودا النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها Fabia IV، والتي تتمتع برحابة فائقة وقمرة قيادة رقمية.
وأوضحت الشركة التشيكية أن السيارة الجديدة تعتمد على منصة فولكسفاجن "MBQ-A0" في أحدث أجيالها؛ حيث تظهر أكثر التغييرات التي تتمتع بها السيارة في المقصورة الداخلية، والتي تنتظر قائدها بقمرة رقمية قابلة للتهيئة، بدلا من العدادات الدائرية الحالية.
وأشارت الشركة التابعة لمجموعة فولكسفاجن الألمانية إلى أن السيارة الجديدة تأتي بطول 4 متر ومجهزة بخمسة أبواب وتتمتع برحابة فائقة.
ويتوفر للسيارة مجموعة من المحركات التي تغطي نطاق القوة الممتد من 75 إلى 110 حصان، ومن المحتمل انضمام المحرك 150 حصان إلى برنامج دفع السيارة.
كما يتوفر للسيارة ناقل الحركة الأوتوماتيكي DSG من سبع سرعات، ولم تكشف سكودا حتى الآن عن سعر السيارة.
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