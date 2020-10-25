تعرف على الجدول التشغيلي للرحلات الدولية للفئات المستثناة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الخطوط الجوية السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن الجدول التشغيلي التدريجي للرحلات الدولية للفئات المستثناة لشهر نوفمبر 2020. ووفقاً لتغريدة حساب الخطوط السعودية فإن الجدول التشغيلي التدريجي للرحلات الدولية للفئات المستثناة في الشهر القادم نزفمبر 2020، يشمل 33 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وكانت قد أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني ضوابط تشغيل مطارات المملكة في ظل جائحة كورونا، وتشمل عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، بناءً على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج السعودية ولم يمر على تاريخه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المطار.

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