تعرف على الجدول التشغيلي للرحلات الدولية للفئات المستثناة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الخطوط الجوية السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن الجدول التشغيلي التدريجي للرحلات الدولية للفئات المستثناة لشهر نوفمبر 2020.
ووفقاً لتغريدة حساب الخطوط السعودية فإن الجدول التشغيلي التدريجي للرحلات الدولية للفئات المستثناة في الشهر القادم نزفمبر 2020، يشمل 33 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وكانت قد أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني ضوابط تشغيل مطارات المملكة في ظل جائحة كورونا، وتشمل عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، بناءً على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج السعودية ولم يمر على تاريخه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المطار.
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