تعرف على شروط إصدار رخصة قيادة خاصة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن شروط إصدار رخصة قيادة خاصة. وأوضح المرور أن إصدار رخصة القيادة الخاصة يتطلب ما يلي: إتمام سن الـ18 عامًا.

ألا يكون قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات سواء ترويجها أو حيازتها.

السلامة من الأمراض التي تعيق عن القيادة.

اجتياز اختبار القيادة ودفع الرسوم وتسديد المخالفات.

وجود إقامة نظامية لغير السعوديين.

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