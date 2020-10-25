سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 24 أكتوبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في مستهل تعاملات اليوم السبت، لدى السوق الموازية "السوداء".

ويمر الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة جديدة في أسعار المحروقات.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت، نحو 2390 ليرة لكل دولار عند الشراء، و2420 ليرة للبيع.

ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة حسب النطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية الثلاث، وهي دمشق، وحلب، وإدلب بفوارق تصل إلى 60 ليرة.

أسعار الوقود

ورفعت الحكومة السورية، الأربعاء، أسعار البنزين المدعوم والمازوت المشغل للمصانع والمعامل، وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد.

وارتفع سعر لتر البنزين المدعوم من 250 إلى 450 ليرة، والمازوت الصناعي من 296 إلى 650 ليرة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

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واستقر سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو إلى 2835 ليرة للشراء، و2870 ليرة للبيع، مقابل نحو 2821 ليرة للشراء و2861 ليرة للبيع، في ختام تعاملات أمس الجمعة.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 3115 ليرة للشراء، و3155 ليرة للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي، عند 637 ليرة للشراء، و645 ليرة للبيع، فيما سجل الدرهم الإماراتي في مستهل تعاملات السبت 651 ليرة للشراء، و659 ليرة للبيع.

أما سعر صرف الدينار الكويتي فارتفع إلي 7810 ليرات للشراء، و7930 ليرة للبيع مقابل 7801 ليرة للشراء و7924 ليرة للبيع أمس الجمعة.