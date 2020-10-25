“بالصور” نائب وزير النقل يتفقد مشاريع الطرق بمناطق جازان وعسير ومكة

الخليج ٣٦٥ نت – زار المهندس بدر الدلامي نائب وزير النقل لشؤون الطرق عدد من مشاريع الطرق التي يجري تنفيذها وصيانتها بمناطق جازان وعسير ومكة المكرمة خلال جولة استمرت يومين.

وتفقد الدلامي أعمال الصيانة بطريق “جازان-صبيا-بيش-الدرب” وطريق “صبيا-العيدابي” لرفع مستوى السلامة المرورية والجودة على هذه الطرق، بالإضافة إلى تفقد الجهود المبذولة في الصيانة الوقائية للطريق الساحلي من الشقيق مروراً بمحافظة البرك.

وشملت الجولة أيضاً الوقوف على تنفيذ عدد من الجسور على الأودية بالطريق بين محافظة القنفذة وسبت الجارة، وتفقد الطريق الساحلي مروراً بمحافظات القنفذة والليث حتى مدينة جدة مروراً بعددٍ من المراكز الواقعة على الطريق، وأخيراً تفقد التقاطعات العلوية الجاري تنفيذها على الطريق الساحلي السريع بمنطقة جازان بدءاً من طريق جازان/أحد المسارحة جنوباً وحتى الشقيق شمالاً.