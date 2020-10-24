5 دول تنتج سيارات وشعوبها لا تعرف.. سويسرا الحصاد الأسود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عالم السيارات دائما ما يطالعنا بالمفاجآت، سواء بماركات خارقة أو موديلات عجيبة، لكن مفاجأة اليوم تخص شعوبا لا تعرف أنها تصنع السيارات

من هنا قدم موقع "هوت كارز" قائمة تكشف عن أسرار يجهلها الكثيرون عن عالم السيارات، تتعلق بالجنسيات المغمورة في هذه الصناعة.

هولندا

على الرغم من الشهرة الواسعة التي تتمتع بها قارة أوروبا في صناعة السيارات إلا أن عددا من الدول الأوروبية عرفت بكونها بعيدة عن هذا المجال ومن ضمنها دولة هولندا، التي كشف موقع "هوت كارز" حقيقة عكس هذا المعتقد السائد، معلنا عن ماركة باسم Spyker، وهي ماركة سيارات هولندية، سبق وأنتجت طرازا رياضيا مميزا باسم B6 Venator.

وطراز آخر مميز كشفت عنه القائمة من صنع ماركة Spyker الهولندية، يؤكد تميزها في صناعة السيارات، يحمل اسم C12 Zagato، وطرح هذا الطراز بتصميم فريد ومحرك خارق من فئة W12 بسعة 6.0 لتر.

سويسرا

هي دولة عرفت بتميزها في مجال البنوك بصفة عامة، وفي عالم السيارات استمدت شهرتها من معرض جنيف الدولي، ولكن ما يجهله الكثيرون أن دولة سويسرا تحظى بماركة سيارات مميزة تابعة لها أيضا باسم Monteverdi، سبق وأن طرحت سيارة من صنعها باسم Monteverdi High Speed 375/4، غير أن هذه الماركة لم يقدر لها الاستمرار.

ومن ماركة Monteverdi السويسرية، جاء ضمن القائمة موديل آخر يكشف تميز هذه الماركة في صناعة السيارات، وهو طراز باسم Monteverdi 375 S، طرح في الفترة بين حقبة الستينيات والسبعينيات.

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بلجيكا

من الدول الأوروبية أيضا التي يجهل الكثيرون وجود ماركة صناعة سيارات تابعة لها، وهي ماركة باسم Gillet، سبق لها أن طرحت طرازا مميزا بتصميم فريد من صنعها يحمل اسم Vertigo.

الدنمارك

كشفت القائمة عن دولة أوروبية أخرى مغمورة في عالم صناعة السيارات، ولكنها تمتلك ماركة صناعة سيارات مميزة، هي دولة الدنمارك، والماركة التي تتبعها هي ماركة Zenvo، التي سبق وطرحت طرازا رياضيا خارقا باسم TSR-S.

المغرب

وكان لدولة المغرب تجربة مميزة في صناعة السيارات، عبر ماركة Laraki التابعة لها، والتي سبق أن طرحت سيارة كانت نموذجا اختباريا باسم Epitome Concept في عام 2013، تمتعت بتصميم مستقبلي فريد.

كرواتيا

اختتم الموقع القائمة بدولة أوروبية أخرى ضمن القائمة، هي دورة كورواتيا التي تمتلك تاريخا متواضعا في صناعة السيارات، ولكن تتطلع لمستقبل استثنائي، عبر ماركتها المصنعة للسيارات الكهربائية الخارقة "ريماك"، التي سبق وطرحت طراز C_Two الخارق التابع لها، والذي ينتج قوة تصل لـ1800 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ258 ميلا في الساعة.



