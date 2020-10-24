موجز الخليج 365 للسيارات.. موديلات سيئة السمعة وأزمة تسلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ”الخليج 365” ترصد أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

كشفت تقارير عدة أبرز ما تميزت به سيارات فئة SUV من موديلات 2020، على مستوى مساحتها الداخلية وقدرتها على اقتحام الطرق الوعرة.

وبخلاف ذلك، اختص هذا التقرير الجديد من موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، بالكشف عن الأسرع بين السيارات التابعة لفئة SUV، من الموديلات المطروحة لعام 2020 الجاري.

استدعت شركة تسلا 48,442 سيارة كهربائية، من طرازي Model X و Model S، التي صُنعت في الولايات المتحدة، وبيعت للعملاء في الصين.

وأرجعت شركة تسلا سبب السحب المفاجئ للسيارات إلى أنظمة التعليق الأمامية والخلفية التي يُحتمل أن تكون معيبة وغير آمنة.

قدمت شركة فولكسفاجن الألمانية نسخة جديدة من طراز "تيجوان" المميز ضمن فئات SUV تطرح لعام 2021.

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وتنافس فولكسفاجن بهذه النسخة أبرز السيارات المطروحة ضمن هذه الفئة ومنها "ميتسوبيشي أوت لاند" و هوندا CR-V.

قدمت اليابان على مدار تاريخها الحافل في صناعة السيارات، مجموعة مميزة من الموديلات، التي خلدت في تاريخ عالم السيارات.

ورغم ذلك كان لماركات صناعة السيارات اليابانية، سقطات انعكست في صورة تصميمات هي الأسوأ، طرحتها عبر موديلات من صنعها.

في عالم صناعة السيارات ليس بالضرورة أن يدلل الحجم الصغير للمركبة على تواضع قدراتها وإمكانياتها من سرعة وقوة المحرك.

ولتأكيد هذه الرؤية، كشف موقع "توب جير"، عن مجموعة سيارات صغيرة في حجمها، ورغم ذلك تعمل بمحركات ذات قوة عالية.