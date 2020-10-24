“صور وفيديو” مرسيدس AMG G63 تنقلب عدة مرات على الشاطئ

الخليج ٣٦٥ نت – تتمتع مرسيدس AMG G63 بسمعة طيبة باعتبارها سيارة اس يو في تمزج بين الصلابة والفخامة والأداء العالي، وبالرغم من قوتها، إلا أنها لم تتحمل التدحرج عدة مرات على الرمال على شاطئ في هولندا، والجدير بالذكر أن سعرها يبدأ من 303,304 دولار (1,137,000 ريال) أي أنه حادث باهظ الثمن للغاية.

يكشف منشور انستجرام بالأسفل الأضرار الكبيرة التي حدثت للسيارة، في حين يحتوي أيضاً على مقطع فيديو قصير للحادث القوي، حيث يبدو أن السائق قام بزيادة سرعته ومحاولة القيام بدريفت إلا أن الرمال الرطبة قامت بإعاقة حركة العجلات وقلب السيارة عدة مرات.

يُظهر الفيديو انقلاب سيارة الاس يو في باهظة الثمن عدة مرات وتُشير الصور إلى أن السيارة توقفت في النهاية على جانبها، وحصلت جانبيتها على تلفيات كبيرة خاصة في الجزء الخلفي من السقف.

Advertisements

في الختام، نظراً لسرعة السيارة الكبيرة في الفيديو، فمن المدهش رؤية الكثير من الزجاج سليم، ولا يبدو أن الجزء السفلي من السيارة قد تضرر كثيراً، في حين لم يصب السائق بأضرار كبيرة.

للمشاهدة: https://www.instagram.com/p/CGnYkgvpB7p/?utm_source=ig_embed