متى نرى الشكل الجديد من دودج تشارجر وتشالنجر؟

الخليج ٣٦٥ نت – تشهد الفترة الأخيرة استغناء صانعات السيارات الأمريكية عن سيارات السيدان والكوبيه، إلا أن دودج تشارجر وتشالنجر كلاهما يُباعان بشكل جيد لذا سيظل إنتاج جيلهم الحالي مستمراً حتى عام 2023، مما يعني أن الجيل القادم سيتم الكشف عنه في 2024، كما ستنضم العديد من الإصدارات الجديدة إلى تشكيلتهم في السنوات القادمة.

هذه الأخبار لم تأت من فيات كرايسلر نفسها أو من مصدر مجهول، وإنما من بيان صحفي صادر عن اتحاد العمال الكندي، والذي يُمثل معظم القوى العاملة الصناعية الكندية في شركة فيات كرايسلر، حيث يتم بناء تشارجر وتشالنجر في مجمع تصنيع برامبتون التابع لفيات كرايسلر في أونتاريو بكندا.

Advertisements

يجدر بالذكر أن إنتاج كرايسلر 300 قد تم تمديده أيضاً، مما يعني أن إنتاجها سيستمر إلى أن ينتهي إنتاج الجيل الحالي من تشارجر وتشالنجر في 2023، حيث تعد 300 واحدة من أقدم سيارات مجموعة فيات كرايسلر، ويُتوقع أن يتم إيقاف إنتاجها بعد ذلك.

في الختام، يُذكر أيضاً أن بعض أحدث الإضافات في تشكيلة دودج تشارجر وتشالنجر هي هيلكات ريد آي بقوة 797 حصان وتشالنجر وايد بودي وغيرهم الكثير، حيث عمدت دودج على توسيع تشكيلة سيارات العضلات الخاصة بها على مدار السنوات القليلة الماضية.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin