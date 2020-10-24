لماذا تم تأجيل إطلاق الجيل القادم من كيا سبورتاج؟

الخليج ٣٦٥ نت – كان من المتوقع إطلاق الجيل الجديد من كيا سبورتاج في النصف الأول من عام 2020، لكن تم التأجيل مرتين، الأولى إلى النصف الثاني من هذا العام، وبعد ذلك إلى أبريل من العام القادم، لكن السؤال الآن هو ما هو السبب وراء ذلك؟

سبب تأجيل إطلاقها هو إجراء تحسينات في التصميم واستراتيجيات التسويق، وذلك بتوصية من رئيس مجموعة هيونداي الجديد تشونغ ايوي سون، حيث شارك في الاجتماعات واتفق على إجراء بعض التحسينات مع المسؤولين عن تصميم السيارة، فوفقاً للمصدر، فإن التصميم الجديد للباب الخلفي وتفاصيل أخرى كانت قيد المناقشة.

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من المتوقع أن تحصل سبورتاج الجديدة والتي تشترك في المنصة والمحركات مع الجيل الرابع من توسان الذي تم الكشف عنه مؤخراً، على مساحة داخلية أكثر رحابة، وديناميكيات قيادة وتقنيات محسنة بفضل المنصة الجديدة، بالإضافة إلى محركات هجينة معتدلة وهجينة بالقابس جديدة.

الأهم من ذلك كله، أن سبورتاج الجديدة تم تصنيفها كواحدة من سيارات كيا الأكثر مبيعاً في السوق المحلي والعالمي حيث ستهتم الشركة بشكل أكبر بتصديرها، وذلك لتحسين قابليتها للتسويق، في حين قال مسؤول بشركة كيا موتورز أن سبب التأكيدات هي مشاكل الجودة الأولية التي ظهرت للسيارة، حيث يرغب الرئيس التنفيذي في إعطاء الأولولية للتسويق المثالي وليس توفير طراز جيد فحسب.