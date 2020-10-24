سباق بين بي إم دبليو ودايملر حول الأرباح.. من يتصدر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة بي إم دبليو إن الطلب على السيارات يشهد ارتفاعا في الوقت الحالي، بعد تراجع معدلات السفر بالطائرات والقطارات والحافلات.

وأوضح مانفريد شوش، نائب رئيس مجلس الإشراف في شركة "بي إم دبليو" الألمانية للسيارات إن الشركة في طريقها لتحقيق أرباح هذا العام رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما توقع نتائج أفضل العام المقبل، إذا لم يحدث أي إغلاق رئيسي.



وكانت شركة دايملر المنافسة، أعلنت قبل ذلك تحقيق نتائج إيجابية مفاجئة.

وقال شوش، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس العمل بالشركة، في تصريحات أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، إن الطلب على السيارات يشهد ارتفاعا في الوقت الحالي، حيث تراجعت معدلات السفر بالطائرات والقطارات والحافلات.

وقالت الشركة يوم الإثنين الماضي إنه وفقا لأرقام أولية عن نتائج الربع الثالث من السنة، تجاوزت إيراداتها التوقعات.

وتتوقع "بي ام دبليو" الإبقاء على المستهدف لإيراداتها لكامل عام 2020 دون تغيير.

ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها كاملة للربع الثالث من العام في الرابع من تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

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و أعلنت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات عن أداء أفضل من المتوقع للربع الثالث يوم الجمعة ولكن قالت إن سوف يتم التعويض جزئيا عن الصفعة التي وجهتها جائحة فيروس كورونا للمبيعات بحلول نهاية العام.

وتتوقع الشركة الأم مرسيدس بنز الآن ربحا تشغيليا لعام 2020 يماثل نتائج العام السابق التي بلغت 3ر4 مليار يورو (5.1مليار دولار).

ووضع الربع الثاني الذي تحمل العبء الأكبر للإغلاقات والقيود المتعلقة بفيروس كورونا التي أثرت على الاقتصاد، دايملر في المنطقة الحمراء.

وقبل أيام، كشفت شركة بي إم دبليو النقاب عن سيارتها 330is G20 التي يقتصر إنتاجها على 230 نسخة فقط.

وتتمتع السيارة بطلة رياضية شرسة من خلال الجنوط M Performance الكبيرة قياس 20 بوصة وباقة التجهيزات M Sport وباقة الإيروديناميكية M، التي تشتمل على المشتت الأمامي والعتبات الجانبية بلون السيارة نفسه وسبويلر على صندوق الأمتعة ومجموعة العادم الخاصة.

و ارتفعت وتيرة تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا على نحو طفيف خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وهي أول زيادة في العام الجاري، مما يشير إلى تعاف في قطاع السيارات في بعض الأسواق الأوروبية التي تنخفض فيها الإصابات بفيروس كورونا.

وأظهرت إحصاءات من اتحاد صناعة السيارات الأوروبي أن تسجيل السيارات الجديدة ارتفع في سبتمبر/أيلول الماضي 1.1% على أساس سنوي إلى 1.3 مليون سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.