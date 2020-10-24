كيا 2021 Forte.. مواصفات عابرة للحدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضمن فئات سيدان الفخمة، تطرح كيا الكورية الجنوبية نسخة حديثة لعام 2021 من طراز Forte.

السيارة الجديدة من كيا تتمتع بإمكانيات تنافس بها أقرب منافسيه في اليابان هوندا سيفيك ومازدا 3.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات طراز كيا Forte بنسخته الجديدة المخصصة للعام المقبل، شمل الكشف عن قوة محركه وما يتوفر منه من فئات، والتقنيات المضافة له ومساحته الداخلية

الأسعار

ستتوفر نسخة 2021 من طراز كيا Forte بخمسة فئات للبيع بالأسواق بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية من الطراز هي فئة FE التي تطرح للبيع بتكلفة 18,855 ألف دولار، من بعدها فئة LXS التي ستتوفر بسعر 20,355 ألف دولار، ثم فئة GT-Line التي تتوفر بسعر 21,455 ألف دولار، ثم فئة GT التي تتوفر بسعر 23,655 ألف دولار، والفئة الأعلى من الطراز هي فئة EX التي تتوفر بسعر 24,055 ألف دولار.





المحرك

تطرح كيا نسخة 2021 من طراز Forte بخياران على مستوى المحرك، الخيار الأول هو محرك بسعة 2.0 لتر ذو 4 إسطوانات ينتج قوة 147 حصانا، والمحرك الأخر توربيني بسعة 1.6 لتر ينتج قوة 201 حصان.

استهلاك الوقود

تحدث موقع "كار أند درايفر عن معدل استهلاك طراز Forte للوقود وأفاد بأن النسخ العاملة منه بمحرك بسعة 2.0 لتر، تستهلك جالونا لكل 31 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن.

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في حين تستهلك الفئات العاملة منه بمحرك ذو سعة 1.6 لتر، جالونا لكل 27 ميلا يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن.





المساحة الداخلية

سيتوفر الطراز بنسخته للعام القادم من كيا بمساحة داخلية تكفي لـ 5 ركاب، ومساحة لامتداد الأقدام أسفل المقاعد تصل لـ 42.2 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 38.8 بوصة، وبالمقاعد الخلفية ستتوفر مساحة لامتداد الأقدام تصل لـ 35.7 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ 37.5 بوصة.

التقنيات

يشمل الطراز على منظومة تقنية مميزة، تشمل شاشة عرض بقياس 8.0 بوصة، تعمل بأنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع خاصية شحن لاسلكية للهواتف الذكية.





الأمن والحماية

ويدعم طراز Forte لعام 2021 انظمة أمن وحماية مساعدة للسائق، ابرزها نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، الذي يدعمه الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام ضبط السرعة للحفاظ على مسافة امنة بين السيارة وما حولها من مركبات.