تعرف على صالة العرض التفاعلية المباشرة من كيا موتورز بعد إطلاقها

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة “كيا موتورز” عن إطلاق “صالة العرض التفاعلية المباشرة” (Live Stream Showroom)، المنصة الإلكترونية الجديدة التي تتيح للعملاء الوصول إلى استعراضات مخصصة لسياراتها – حسب رغبة العميل لدى مجموعة مختارة من الوكلاء.

وتم إطلاق هذه المنصة مبدئياً في عدد من الدول بينها المملكة وذلك بالتعاون مع الوكيل الرسمي كيا الجبر، وتم إتاحتها حالياً لسيارتين هما كيا K5 وكيا سيلتوس.

وتضع هذه المنصة الجديدة راحة العميل على رأس أولوياتها، وتضمن تجربة رقمية سلسة لا تختلف عن زيارة صالة العرض التقليدية، ويأتي هذا الالتزام بالابتكارات القيمة من أجل العملاء بالتزامن مع تعزيز الشركة لموقعها الريادي في مستقبل قطاع السيارات ضمن استراتيجيتها “Plan S”.

ويمكنك من خلال المنصة التفاعل مع السيارة بشكل سهل من خلال إجراء التغييرات على التصميم الخارجي مثل تغيير الألوان والجنوط وكذلك تجربة بعض المميزات بشكل تفاعلي، وبالانتقال إلى الداخل فيمكنك ملاحظة كافة تفاصيل الداخلية وكذلك تغيير الألوان في الداخل.

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هذا وتعد شركة كيا الجبر التجارية هي الوكيل الرسمي الحصري لسيارات كيا في المملكة العربية السعودية بمختلف مناطقها، وهو ما يتيح لعملاء قدر كبير من المميزات والضمانات التي تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الراحة والسلاسة مع ملاك سياراتها.

تتمتع كيا الجبر بانتشار مميز لفروع مراكز البيع وخدمة ما بعد البيع أيضاً في مختلف أنحاء المملكة، وذلك بداية من الرياض وجدة والدمام والخبر، وحتى أبها والأحساء والجبيل والخفجي والمدينة المنورة وتبوك وجازان بمناطق مختلفة بكافة هذه المدن، وتقدم الفروع مجموعة متكاملة من الخدمات لعملاء كيا.

تجربة صالة العرض التفاعلية المباشرة: كيا K5 – كيا سيلتوس