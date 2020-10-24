13 صورة ترصد أسعار وقدرات موديلات كيا في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد 2020 من أبرز الأعوام على مستوى معدل الطرح لشركة كيا، حيث شهد طرح الماركة الكورية الجنوبية لـ13 موديلا. وقدم موقع "كار أند درايفر"، قائمة تضم 13 موديلا طرحتها الشركة الكورية في 2020، مع تقديم معلومات عن أبرز مميزات كل موديل، وهي كما يلي: كيا Telluride 2020 التكلفة الافتتاحية: 36 ألفا و60 دولارا عدد الفئات المتوفرة : 4 قوة المحرك: 291 حصانا عزم الدوران: 262 لفة/قدم كيا Stinger 2020 التكلفة الافتتاحية: 34 ألفا و125 دولارا عدد الفئات المتوفرة: 4 قوة المحرك: 255 حصانا عزم الدوران: 260 لفة/قدم كيا Sportage 2020 التكلفة الافتتاحية: 25 ألفا و110 دولارات عدد الفئات المتوفرة: 4 قوة المحرك: 240 حصانا عزم الدوران: 175 لفة/قدم كيا Soul 2020 التكلفة الافتتاحية: 18 ألفا و610 دولارات عدد الفئات المتوفرة: 6 قوة المحرك: 147 حصانا عزم الدوران: 132 لفة/قدم كيا Sorento 2020 التكلفة الافتتاحية: 28 ألفا و110 دولارات عدد الفئات المتوفرة: 5 قوة المحرك: 185 حصانا عزم الدوران: 178 لقة/قدم كيا Sedona 2020 التكلفة الافتتاحية: 28 ألفا و720 دولارا عدد الفئات المتوفرة: 4 قوة المحرك: 287 حصانا عزم الدوران: 248 لفة/قدم كيا Rio 2020 التكلفة الافتتاحية: 16 ألفا و815 دولارا عدد الفئات المتوفرة: 3 Advertisements قوة المحرك: 120 حصانا عزم الدوران: 112 لفة/قدم كيا Optima 2020 التكلفة الافتتاحية: 24 ألفا و355 دولارا عدد الفئات المتوفرة: 6 قوة المحرك: 185 حصانا عزم الدوران: 178 لفة/قدم كيا Niro EV 2020 التكلفة الافتتاحية: 40 ألفا و210 دولارات عدد الفئات المتوفرة: 2 قوة المحرك: 201 حصان عزم الدوران: 291 لفة/قدم كيا Niro 2020 التكلفة الافتتاحية: 25 ألفا و710 دولارات عدد الفئات المتوفرة: 7 قوة المحرك: 139 حصانا عزم الدوران: 195 لفة/قدم كيا K900 2020 التكلفة الافتتاحية: 60 ألفا و935 دولارا عدد الفئات المتوفرة: 1 قوة المحرك: 365 حصانا عزم الدوران: 376 لفة/قدم كيا Forte 2020 التكلفة الافتتاحية: 18 ألفا و855 دولارا عدد الفئات المتوفرة: 5 قوة المحرك: 201 حصان عزم الدوران: 197 لفة/قدم كيا Cadenza 2020 التكلفة الافتتاحية: 38 ألفا و885 دولارا عدد الفئات المتوفرة: 2 قوة المحرك: 290 حصانا عزم الدوران: 253 لفة/قدم

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