أسوأ 6 تصميمات في تاريخ صناعة السيارات اليابانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت اليابان على مدار تاريخها الحافل في صناعة السيارات، مجموعة مميزة من الموديلات، التي خلدت في تاريخ عالم السيارات.

ورغم ذلك كان لماركات صناعة السيارات اليابانية، سقطات انعكست في صورة تصميمات هي الأسوأ، طرحتها عبر موديلات من صنعها.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة، بأسوأ تصميمات طرحت عبر موديلات تابعة لماركات صناعة سيارات يابانية، وبدأ القائمة بطراز FJ Cruiser من ماركة تويوتا اليابانية.



وقال الموقع إن هذا الطراز طرحته تويوتا كنسخة ضمن فئات SUV مجهزة لاقتحام الطرق الوعرة وخوض أصعب الطرق، غير أن تصميمه لم يظهر بنفس الشراسة التي صنع من أجلها، ولم يحقق المبيعات المرجوة منه حتى أوقفت تويوتا تصنيعه في عام 2017.

من بعده جاء ضمن القائمة، من ماركة سوبارو اليابانية، طراز WRX بنسخته التي طرحت كنسخة تحديث منتصف الجيل، لعام 2002، وحظيت بتصميم سيئ، رغم تمثيله لجيل جديد من السيارات عالية الأداء التي دعمت بها سوبارو مكانتها بسوق السيارات حول العالم.

غير أن تصميم الطراز وتحديدا واجهته الأمامية أثار العديد من الانتقادات للماركة اليابانية، ووصف بامتلاكه لكشافات أمامية مشابهة لأعين الحشرات.

ومن أسوأ التصميمات في تاريخ صناعة السيارات اليابانية التي سلط موقع "هوت كارز" الوء عليها، تصميم طراز S Cargo المخصص للشحن من ماركة نيسان.

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وقال الموقع إن ماركة نيسان لم تهتم بالمظهر الخارجي لهذا الموديل، نظرا لاستخداماته التي تقتصر على العمل بالموانئ وداخل المطارات والمناطق الصناعية كونه طرازا مخصصا لنقل البضائع.

طراز آخر ياباني جاء ضمن هذه القائمة، هو طراز X90 من ماركة سوزوكي اليابانية، الذي طرح لعام 1995، بتصميم غير متسق على حد وصف الموقع، نظرا لأن سوزوكي حاولت طرحه ضمن الفئات صغيرة الحجم بمقعدين فقط وسقف مكشوف، فكانت النتيجة كارثية على مستوى المبيعات.

من التصميمات التي صنفها موقع "هوت كارز" أيضا ضمن الأسوأ في تاريخ الصناعة اليابانية، التصميم الخاص بالموديل الوحيد الذي تطرحه تويوتا يعمل بطاقة الهيدروجين، وهو طراز Mirai، وتحديدا النسخة المطروحة منه لعام 2019.

وتداركت تويوتا هذه العيوب في التصميم في النسخة الأحدث التي ستطرح لعام 2021 المقبل.

طراز آخر اعتبر من أسوأ التصميمات التي طرحتها ماركة سيارات يابانية رغم تحقيقه لنسب مبيعات مرتفعة، وهو طراز Juke، وهو على عكس كافة الموديلات المذكورة ضمن هذه القائمة، نجح في الجمع بين سوء التصميم والشعبية الجارفة، منذ ظهوره للمرة الأولى عام 2010.