شيفروليه توفر أفضل أنظمة الأمن في طراز "Blazer"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدعم ماركة شيفروليه الأمريكية أسطولها من السيارات التابعة لفئة SUV بنسخة هي الأحدث لعام 2021 من طرازها المميز "بلازير".

واستعرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات نسخة 2021 الجديدة من طراز "بلازير"، من قوة المحرك، والفئات المتوفرة للبيع بالأسواق.

وكشف الموقع عن أبرز ما أجري من تحسينات على نسخة 2021 من طراز "Blazer"، مقارنة بنسخة 2020، وشمل ذلك، منح كافة الفئات المطروحة من الطراز أنظمة أمن مساعدة للسائق أكثر تطورا.



بالإضافة لتوفير نظام دفع أمامي للفئات العاملة بمحرك V6 المتوفر ضمن خيارات المحركات المطروحة للطراز.

كما حسنت شيفروليه من عزم السحب بطراز "بلازير" حتى أصبح قادرا على سحب الأوزان الثقيلة التي تصل إلى 4500 رطل.

الأسعار

سيتوفر من نسخة 2021 من طراز شيفروليه "بلازير"، 5 فئات للبيع بالأسواق بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم L ستتوفر بسعر 29 ألفا و995 دولارا، ثم فئة 1LT التي تتوفر بسعر 33 ألفا و495 دولارا.

ويتوفر من الطراز أيضا، فئة 2LT التي تتوفر بسعر 34 ألفا و295 دولارا، وفئة RS التي تتوفر بسعر 41 ألفا و995 دولارا، وأعلى فئة ستتوفر من الطراز هي Premier بسعر 44 ألفا و195 دولارا.

المحرك

سيتوفر طراز "بلازير" بمحرك V6 بسعة 3.6 لتر ينتج قوة 308 أحصنة مع عزم دوران 270 لفة/قدم، وهو أعلى محرك من حيث الأداء يطرح به الطراز بنسخته لعام 2021، في حين ستتوفر خيارات محركات أخرى بسعة 2.5 لتر وسعة 2.0 لتر.

فيما يخص المحرك سعة 2.5 لتر، سينتج قوة 193 حصانا، والمحرك سعة 2.0 لتر سينتج قوة 230 حصانا.

وتعمل المحركات المتوفرة بناقل سرعة موحد، أوتوماتيكي 9 سرعات.

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استهلاك الوقود

ذكر الموقع أن الفئات العاملة بمحرك سعة 2.5 لتر من طراز "بلازير" لعام 2021 تستهلك من الوقود معدل جالون لكل 21 ميلا يقطعها داخل المدن، وجالون لكل 27 ميلا يقطعها على الطريق السريع.

في حين تستهلك الفئات العاملة بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر جالون لكل 22 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 29 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع.

في حين يستهلك المحرك سعة 3.6 لتر، جالون لكل 20 ميلا يقطعها على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 27 ميلا يقطعها على الطريق السريع.

الصالون الداخلي

من الداخل، يتمتع طراز شيفروليه "Blazer" لعام 2021 بصالون داخلي يكفي لعدد 5 ركاب، ومساحة أسفل القدم بالمقاعد الأمامية تصل إلى 41 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل إلى 39.8 بوصة، وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة للأسفل لامتداد القدم تصل إلى 39.6 بوصة، ومساحة للأعلى تصل إلى 38.6 بوصة.





التقنيات

يحظى طراز "بلازير" بنسخته لعام 2021 بمنظومة تقنية مميزة، تتضمن شاشة عرض بقياس 8 بوصات، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، بالإضافة لتوفر وصلة USB، أما النظام الصوتي يتكون من 8 سماعات مكبرة من ماركة BOSE، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية.





الأمن والحماية

ويتوفر الطراز بأنظمة أمن مساعدة للسائق، تشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام الفرامل ذاتية التفعيل، وأيضا نظام الحفاظ على المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.