صور.. تيجوان فولكسفاجن تشعل سوق الـSUV

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت شركة فولكسفاجن الألمانية نسخة جديدة من طراز "تيجوان" المميز ضمن فئات SUV تطرح لعام 2021.

وتنافس فولكسفاجن بهذه النسخة أبرز السيارات المطروحة ضمن هذه الفئة ومنها "ميتسوبيشي أوت لاند" و هوندا CR-V.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات النسخة الجديدة من طراز فولكسفاجن تيجوان، شمل الكشف عن قوة محركه، وأبرز ما أجري من تعديلات عليه مقارنة بنسخة 2020.

كشف الموقع عن أن فولكسفاجن تخطط لطرح جيل جديد كليا من طراز تيجوان لعام 2022، لذا اقتصدت في التحديثات التي أجرتها على نسخة عام 2021 المقبل، مقارنة بنسخة 2020 الحالية.

وكان أبرز ما أجرته من تحديثات لنسخة 2021، إضافة إطارات بقياسات أكبر يصل إلى 17 بوصة، تتوفر لفئات S وSE المطروحة للبيع من الطراز، بالإضافة لتطوير منظومة فئات الطراز التقنية بتعميم خاصية أمن مساعدة للسائق على الفئات كافة وهي خاصية الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.

الأسعار

نسخة 2021 من طراز فولكسفاجن تطرح منها 5 فئات للبيع بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم S ستتوفر بتكلفة 26 ألفا و440 دولارا، والفئة التي تليها هي SE بسعر 28 ألفا و590 دولارا.

ثم فئة SE R-Line Black التي تتوفر بسعر 31 ألفا و790 دولارا، ثم فئة SEL بسعر 33 ألفا و740 دولارا، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة SEL Premium R-Line بسعر 40 ألفا و290 دولارا.





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المحرك

تعمل فئات طراز فولكسفاجن تيجوان كافة بالمحرك نفسه، وهو توربيني لديه 4 أسطوانات ينتج قوة 184 حصانا، بسعة 2.0 لتر، ومعدل دوران 221 لفة/قدم.

ويستهلك الطراز من الوقود بفئاته العاملة بنظام دفع أمامي، معدل جالون لكل 22 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن، ومعدل جالون لكل 29 ميلا على الطريق السريع.

أما فئاته العاملة بنظام دفع خلفي، فتستهلك من الوقود جالونا لكل 20 ميلا على الطريق داخل المدن، وجالونا لكل 27 ميلا على الطريق السريع.





الصالون الداخلي

طراز تيجوان من الداخل، يكفي لعدد 7 ركاب، ومساحة أسفل القدم بالمقاعد الأمامية تصل إلى 40.2 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل إلى 39.6 بوصة، وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة للأسفل لامتداد القدم تصل إلى 36.5 بوصة، ومساحة للأعلى تصل إلى 39.1 بوصة.

التقنيات

نسخة 2021 من طراز تيجوان تتمتع بمنظومة تقنية تشمل خاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، وشاشة معلومات تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتشمل أيضا نظاما صوتيا مكونا من 9 سماعات مكبرة بقوة 480 وات.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات طراز تيجوان 2021، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية، وتشمل الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، وكاميرا خلفية لرصد الحركة، ونظام لضبط السرعة.