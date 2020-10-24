بالصور.. أسرع 7 سيارات فئة SUV في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير عدة أبرز ما تميزت به سيارات فئة SUV من موديلات 2020، على مستوى مساحتها الداخلية وقدرتها على اقتحام الطرق الوعرة.

وبخلاف ذلك، اختص هذا التقرير الجديد من موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، بالكشف عن الأسرع بين السيارات التابعة لفئة SUV، من الموديلات المطروحة لعام 2020 الجاري.

وضم التقرير مجموعة مميزة من الموديلات، من مختلف الماركات الشهيرة، كان من ضمنها طراز Durango SRT من ماركة دودج الأمريكية، بنسخته لعام 2020، الذي يعمل بمحرك V8 بسعة 6 لترات، ينتج قوة 475 حصانا مع عزم دوران 470 لفة/قدم.



ويتمتع الطراز بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.4 ثانية، وتصل سرعته القصوى إلى 155 ميلا في الساعة.

من بعده ضمن القائمة ذكر الموقع نسخة 2020 من طراز رينج روفر، وهي النسخة الخاصة التي طرحت باسم Velar SVAutobiography Dynamic Edition، التي طرحتها ماركة لاند روفر بمحرك ينتج قوة 550 حصانا، مع عزم دوران 502 لفة/قدم، تصل سرعته القصوى إلى 170 ميلا في الساعة، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.3 ثانية.

ضمت قائمة موقع "موتور وان" نسخة 2020 المطروحة من طراز F-Pace SVR من ماركة جاجوار البريطانية، التي تتوفر بمحرك ينتج قوة 550 حصانا، مع عزم دوران 502 لفة/قدم، وتصل سرعته القصوى إلى 1766 ميلا في الساعة، مع معدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 4.1 ثانية.

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من موديلات SUV فائقة السرعة التي ذكرت بالقائمة أيضا، نسخة 2020 من طراز Levante Trofeo من ماركة مازيراتي الإيطالية، الذي طرح بمحرك ينتج قوة 580 حصانا، مع عزم دوران 538 لفة/قدم، وسرعة قصوى تصل إلى 187 ميلا في الساعة، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.7 ثانية.

ومن ماركة ألفا روميو جاء ضمن القائمة، موديل Stelvio Quadrifoglio الذي طرح لعام 2020 ويعمل بمحرك بقوة 505 أحصنة، مع عزم دوران 443 لفة/قم، وسرعة قصوى تصل إلى 176 ميلا في الساعة، ومعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 3.6 ثانية.

من بعده ذكر موقع "موتور وان" بالقائمة، بطراز لابمورجيني Urus، الذي طرح بمحرك ينتج قوة 650 حصانا، مع عزم دوران 627 لفة/قدم، وسرعة قصوى تصل إلى 190 ميلا في الساعة، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.5 ثانية.

اختتم الموقع القائمة، بأسرعة سيارة SUV طرحت لعام 2020، وهي موديل X من تسلا الذي طرح بمحرك كهربائي ينتج قوة 503 أحصنة، مع عزم دوران 487 لفة/قدم، وتصل سرعته القصوى إلى 163 ميلا في الساعة، مع معدل تسارع من صفر حتى 60 ميل في الساعة خلال 2.6 ثانية.



