موجز الخليج 365 للسيارات.. صدمة هوندا وطرازات لا تعرف التقادم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ”الخليج 365” ترصد أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. كان طراز أكيورا NSX يعمل بمحرك توربيني مزدوج هجين بنظام دفع خلفي AWD من فئة V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 572 حصانا. السيارة مزودة بمحرك بنزين تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 200 حصانا. تأتي السيارة بمحرك سعة 3 لترات وبقوة 224 حصانا و350 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. Advertisements جاء ضمن القائمة موديل بي إم دبليو i3 الكهربائي، الذي كان ظهوره الأول في عام 2013 ويستمر طرح نسخ منه للبيع حتى الآن على مدار 7 أعوام. طراز كمارو 2021 ستتوفر منه 4 فئات للبيع بالأسواق بتكلفة مختلفة. هوندا ستضيف فئة جديدة خاصة تابعة لفئات طراز "بايلوت" الرئيسية لعام 2021 باسم Special Edition.

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