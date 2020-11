جنرال موتورز تكشف التصاميم الأولية لهمر 2022

الخليج ٣٦٥ نت – كشف فريق تصميم جنرال موتورز عن رسوم تخطيطية تمثل بعض الأفكار المبدئية لتصميم همر بيك أب الكهربائية قبل انتهاء الشركة للشكل الحالي.

هذه خطوة شائعة في تصميم الموديلات، حيث تقوم فرق التصميم برسم تصاميم حرة مقاربة قدر الإمكان للشكل المطلوب، مع إجراء التعديلات اللازمة ودمج بعض العناصر من هنا وهناك للوصول للشكل النهائي.

ويُذكر أن علامة جمس صرحت بأن جميع نسخ الإصدار الأول لهمر بيك أب بقوة 1000 حصان تم حجزها خلال 10 دقائق فقط، وسينطلق الإصدار الأول في نهاية 2021، والفئات الأخرى في نهاية 2022 و2023.

