استدعاء 50,000 سيارة تيسلا لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – قرأنا تقارير متعددة على مدار الأشهر الماضية حول مشاكل محتملة في أنظمة تعليق سيارات تيسلا، ولكنها ظلت شكاوى فردية، وقد تأكدنا الآن من جدية الأمر مع استدعاء قرابة الـ 50,000 سيارة تيسلا موديل S و X في الصين لمشاكل نظام التعليق.

ويتوقع المحللون توسع الاستدعاء للسوق الأمريكي والأوروبي قريبًا، وقد أصدرت الحكومة الصينية الاستدعاء لموديلات 2013-2018 تحديدًا لعدم ثبات وصلات نظام التعليق وضعفها.

وقد بدأ الاستدعاء من موديلات 2013 لأنها مثلت بداية تصدير سيارات تيسلا للصين، مع توقعات بوجود المشكلة في الموديلات السابقة كذلك للأسواق الأخرى.