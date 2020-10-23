صور.. مواصفات وأسعار طراز هوندا "بايلوت" 2021

أعلنت ماركة هوندا اليابانية عن نيتها طرح نسخة جديدة من طراز "بايلوت" المميز لعام 2021، تتضمن مواصفات وقدرات تنافس بها ضمن فئات SUV متوسطة الحجم.

وعرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات الطراز بنسخته الأحدث للعام المقبل، شمل الكشف عن قوة محركه ومساحته الداخلية.

وقال الموقع إن هوندا ستضيف فئة جديدة خاصة تابعة لفئات طراز "بايلوت" الرئيسية لعام 2021 باسم Special Edition، بالإضافة لتعميمها لناقل السرعة الأوتوماتيكي 9 سرعات على كافة الفئات المطروحة من الطراز بعد أن كان مقتصرا فقط على الفئات المتقدمة.

الأسعار

يتوفر من طراز هوندا "بايلوت" لعام 2021 ست فئات للبيع بالأسواق بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم LX بسعر 33 ألفا و370 دولارا، وفئة EX التي ستتوفر بسعر 36 ألفا و50 دولارا.

ثم فئة Special Edition المضافة حديثا لنسخة 2021، وتطرح بسعر 40 ألفا و80 دولارا، ثم نسخة Touring التي تطرح بسعر 44 ألفا و40 دولارا، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي Elite بسعر 49 ألفا و540 دولارا.





المحرك

تتوفر فئات نسخة 2021 من طراز هوندا "بايلوت" بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 280 حصانا مع عزم دوران 262 لفة/قدم.

الطراز "بايلوت" بنسخته عام 2021 تستهلك الفئات العاملة منه بنظام دفع أمامي معدل واحد جالون لكل 20 ميلا على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 27 ميلا على الطريق السريع.

في حين تستهلك الفئات العاملة منه بنظام دفع خلفي، بمعدل جالون لكل 19 ميلا على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 26 ميلا على الطريق السريع.





الصالون الداخلي

يتوفر الطراز "بايلوت" بنسخته لعام 2021 بصالون داخلي يكفي لعدد 8 ركاب، ومساحة أسفل القدم بالمقاعد الأمامية تصل إلى 40.9 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل إلى 40.1 بوصة، وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة للأسفل لامتداد القدم تصل إلى 38.4 بوصة، ومساحة للأعلى تصل إلى 40.2 بوصة.

التقنيات

أوضح موقع "كار أند درايفر"، أن القدرات التقنية هي الحلقة الأضعف في مواصفات طراز هوندا "بايلوت" 2021، إذ يحتفظ بمنظومة تقنية تعود لنسخته التي طرحت منذ عام 2019، وتشمل شاشة عرض بقياس 8 بوصات، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والحماية

وكشف الموقع عن أبرز أنظمة الأمن المساعدة للسائق بطراز "بايلوت" لعام 2021، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.