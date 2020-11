رصد داخلية وخارجية مرسيدس EQS SUV الكهربائية أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس أعلنت مؤخراً عن تطويرها لعدد من الموديلات الكهربائية الجديدة التي تشمل نسخ SUV لسيارات EQE وEQS القادمة، والآن نرى صور تجسسية لـ EQS SUV الجديدة كلياً.

السيارة مموهة بكثافة ولكن يمكن ملاحظة الشبك الأمامي المغلق بالكامل والمحاط بمصابيح أمامية مسحوبة للوراء والسقف المائل قليلاً والجناح الخلفي البارز، مع أنابيب عادم مزيفة.

بالانتقال للداخلية نلاحظ لوحة العدادات الرقمية وشاشة معلومات ترفيهية مشابهة للمستخدمة في إس كلاس الجديدة، مع زخرفات معدنية ومقود مألوف.

وتستند الـ SUV القادمة على المنصة الكهربائية الجديدة لمرسيدس بمدى يصل إلى 700 كيلومتر لكل شحنة، كما قد نرى محركات كهربائية بقوة تتراوح بين 400 و600 حصان مثل EQS القياسية.

سنعلم المزيد عن مرسيدس EQS SUV مع اقتراب تدشينها العام القادم.

