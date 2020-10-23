لينكون نافيجيتور 2022 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – بعد عامين من تدشين لينكون نافيجيتور الجيل الرابع الحالي، بدأت العلامة الأمريكية باختبار الفيس ليفت القادم، والذي ظهر في صور تجسسية جديدة بتمويهات كثيفة.

التمويهات مركزة بشكل خاص على المقدمة والخلفية، ما يشير إلى استلامها لتحديثات في التصميم في هذه المناطق، مع شبك أمامي أكبر وأكثر جراءة.

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كما ستحصل نافيجيتور 2022 فيس ليفت على تحديثات للمقصورة، مثل شاشة أكبر حجماً لنظام المعلومات الترفيهية وغيرها مع الإضافات التقنية لمنافسة كاديلاك اسكاليد الجديدة كلياً.

كما قد نرى تحديثات ميكانيكية للمحركات لتحسين القوة وصرفية الوقود، مع إضافة محرك V6 هجين 3.5 لتر والمستخدم في فورد F-150 2021 الجديدة كلياً.