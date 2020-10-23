مواصفات وأسعار شيفروليه كمارو 2021.. أربع فئات رياضية

ضمن الفئات الرياضية الفخمة، تنافس ماركة شيفروليه الأمريكية الموديلات المنافسة لها بنسخة هي الأحدث من طراز كمارو لعام 2021.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات الطراز بنسخته للعام المقبل، شمل الكشف عن قوة محركه الرياضي المميز، والتكلفة الرسمية التي يطرح بها للبيع بالأسواق.

الأسعار

سيتوفر من طراز كمارو 2021 أربع فئات للبيع بالأسواق بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية من الطراز باسم LS ستتوفر بسعر 25,995 دولارا، من بعدها فئة LT التي تتوفر بسعر 26,495 دولارا، ثم فئة LT1 التي ستتوفر بسعر 34,995 دولارا، ومن بعدها تأتي فئة SS التي ستطرح بسعر 38.495 دولارا.





المحرك

الفئات الافتتاحية من الطراز تتوفر بمحرك ذو 4 أسطوانات ينتج قوة 275 حصانا بسعة 2.0 لتر، ويتوفر بالفئات المتقدمة، محرك V6 ينتج قوة 335 حصانا بسعة 3.6 لتر، ومحرك آخر V8 ينتج قوة 455 حصانا بسعة 6.2 لتر.

استهلاك الوقود

تستهلك الفئات العاملة بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر من طراز كمارو، معدل جالونا لكل 22 ميلا يقطعها الطراز على الطريق داخل المدن.

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والفئات العاملة بمحرك V6 من الطراز تستهلك جالونا لكل 19 ميلا على الطريق داخل المدن.

في حين تستهلك الفئات العاملة بمحرك V8 جالونا لكل 16 ميلا على الطريق داخل المدن.





المساحة الداخلية

يحظى الطراز بمساحة داخلية تكفي لـ4 ركاب، والرحابة تتوفر بالمقاعد الأمامية فقط منه، التي تحظى بمساحة امتداد أسفل القدم تصل لـ43.9 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ38.5 بوصة.

التقنيات

يتوفر بنسخة 2021 من طراز كمارو، منظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 8.0 بوصة، تدعم خاصية الإنترنت اللاسلكي، ووصلات USB، وأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات طراز شيفروليه، بالكشف عن أنظمة الأمن المساعدة للسائق به، وتشمل، كاميرات مراقبة خلفية لرصد الحركة، ونظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام استشعاري للمساعدة على الركن.