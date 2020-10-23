سيارات لا تعرف التقادم.. ابحث عن سيارتك بين الصور

غالبا ما تكتب ماركات صناعة السيارات نهاية تصنيع جيل معين من موديلاته بعد مرور 5 أعوام على الأكثر من طرحه رسميا للبيع، غير أن بعض الموديلات في عالم السيارات نجحت في كسر هذه القاعدة، باستمرار طرح نسخ منها للبيع لفترة تصل لأكثر من 47 عاما.

وهو ما كشف عنه موقع توب جير، والذي قدم أبرز السيارات القديمة التي يستمر طرح نسخ منها للبيع حتى الآن.

بدأ الموقع بالأحدث من حيث عام الطرح من بين هذه السيارات، وهو موديل بي إم دبليو i3 الكهربائي، الذي كان ظهوره الأول في عام 2013 ويستمر طرح نسخ منه للبيع حتى الآن على مدار 7 أعوام.

من بعده بالقائمة، جاء من ماركة تويوتا اليابانية، موديل gt86 الرياضي، الذي كان ظهوره الأول عام 2012، واستمر طرحه حتى الآن على مدار 8 أعوام، ووصفه موقع توب جير بأنه من أبرز السيارات المتوفرة بالأسواق ويمكن الاعتماد عليها.

من بعده جاء طراز تسلا موديل S، الذي طرح للمرة الأولى الجيل الحالي منه في عام 2012، ويستمر طرحه حتى الآن على مدار 8 أعوام متواصلة، وهو مميز في اختبارات سباقات السحب.

من بعده جاء طراز فولكسفاجن UP، الذي كان ظهوره الأول عام 2011، ويستمر طرحه حتى الآن على مدار 9 أعوام متواصلة، وصفنه موقع توب جير من ضمن أبرز السيارات المخصصة للقيادة داخل المدن.

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من بعده بالقائمة، جاء طراز دودج تشالنجر الذي طرحت نسخته الحالية للبيع بداية من عام 2008 ويستمر طرح الجيل نفسه على مدار 12 عام متواصلة حتى الآن، ويتوفر بمحرك V8 بسعة 6.1 لتر ينتج قوة 425 حصانا.

من بعده جاء طراز نيسان GT-R الرياضي الذي يستمر طرح النسخة الحالية منه على مدار 13عام منذ عام 2007، وشهدت تحديثات متعددة على الفئات المتوفرة منه منذ ذلك الوقت.

من بعده جاء طراز باسم Ariel Atom ضمن قائمة توب جير، وهو طراز طرح للمرة الأولى في عام 2000، ويستمر طرحه على مدار 20 عاما حتى الآن.

تلاه جاء من ماركة لوتس البريطانية طراز Lotus Elise الذي استمر طرح الجيل الحالي منه على مدار 24 عاما بداية من 1996.

وفي ختام القائمة، جاء طراز Caterham Seven الذي استمر طرح الجيل المتوفر منه حاليا على مدار 47 عاما بداية من عام 1973.



