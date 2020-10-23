أكيورا NSX تصدم هوندا في أستراليا.. باعت 3 سيارات فقط

أحمد جمال أحمدالجمعة 2020/10/23 12:47 م بتوقيت أبوظبي
اتخذت هوندا اليابانية قرارا بوقف الطرح النهائي لطرازها الرياضي المميز NSX من ماركة أكيورا التابعة لها، بالسوق الأسترالية بعد تحقيق نسب مبيعات مخيبة.
ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن مبيعات الطراز في عام 2019 بالسوق الأسترالية كانت شبه منعدمة، إذ لم تبع الماركة سوى ثلاث نسخ فقط منه على مدار العام الماضي.
ومع نهاية عام 2020، حقق الطراز صفر مبيعات، إذ لم تباع منه أي نسخة منذ بداية عام كورونا، وحتى اقتراب نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وسيفعل قرار وقف الطرح بالسوق الأسترالية على طراز أكيورا NSX بداية من عام 2021 القادم، وكان هذا الطراز يعمل بمحرك توربيني مزدوج هجين بنظام دفع خلفي AWD من فئة V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 572 حصانا.
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