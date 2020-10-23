رامي بن سبعيني يثير سخط جماهير إنتر ميلان

العين الرياضية - رمزي ونوغيالخميس 2020/10/22 07:14 م بتوقيت أبوظبي
عاش الجزائري رامي بن سبعيني، ظهير بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، أمسية رائعة في أول ظهور رسمي له في بطولة دوري أبطال أوروبا منذ بداية مشواره الاحترافي بالقارة العجوز.
رامي بن سبعيني سجل هدفا في شباك إنتر ميلان الإيطالي من ركلة جزاء، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "جوزيبي مياتزا" في الجولة الأولى من دور المجموعات، التي انتهت بالتعادل 2-2.
وتمكن بن سبعيني من تقديم مُستوى رائع، أكد من خلاله أنه لاعب من أعلى طراز، وقادر على مُواصلة التألق، خاصة أنه يبلغ من العمر حاليا 25 عاما.
تألق لافت
أظهرت إحصائيات رامي بن سبعيني خلال مواجهة إنتر، التي أعدها موقع "هوسكورد" المختص في هذا الأمر، أنه كان حاسما من نواحٍ عدة في اللقاء.
وكان النجم الجزائري هو الأفضل في استرجاع الكرة، بدليل أنه استطاع قطع 4 كُرات من أقدام مُهاجمي إنتر دون ارتكاب أي خطأ، إضافة لتشتيته لكُرتين خطيرتين من أمام مرمى فريقه.
وامتلك بن سبعيني قدرة الكبيرة على التعامل مع الكُرة دون خوف في الخط الخلفي، وهو ما أظهرته نسبة تمريراته الناجحة، التي بلغت 73%، علما بأنه كان أكثر من لمس الكرة في تشكيلة جلادباخ (52 مرة) خلال اللقاء.
ندم إنتر ميلان
لم يمر المستوى الكبير لرامي بن سبعيني مرور الكرام على إنتر ميلان وجماهيره، التي تحسرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، على عدم ضم فريقها للاعب مثل الدولي الجزائري.
يذكر أن إدارة إنتر استفسرت عن إمكانية ضم بن سبعيني خلال فترتي انتقالات في صيف 2018 و2019، لكن دون أن تتحرك بشكل جدي، ليتمكن بروسيا مونشنجلادباخ من خطفه العام الماضي في صفقة قوية من رين الفرنسي.
واستطاع بن سبعيني منذ انتقاله لجلادباخ فرض نفسه بسرعة في تشكيلة المدرب ماركو روز، وكان من أبرز المُساهمين في تحقيقها للمُفاجأة الموسم الماضي، والتأهل للنسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.
يذكر أن بن سبعيني لعب 32 مباراة مع جلادباخ في مختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5.
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