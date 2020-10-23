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رامي بن سبعيني يثير سخط جماهير إنتر ميلان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -

العين - رمزي ونوغي

الخميس 2020/10/22 07:14 م بتوقيت أبوظبي

عاش الجزائري رامي بن سبعيني، ظهير بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، أمسية رائعة في أول ظهور رسمي له في بطولة منذ بداية مشواره الاحترافي بالقارة العجوز.

رامي بن سبعيني سجل هدفا في شباك إنتر ميلان الإيطالي من ركلة جزاء، خلال مباراة الفريقين التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "جوزيبي مياتزا" في الجولة الأولى من دور المجموعات، التي انتهت بالتعادل 2-2.

وتمكن بن سبعيني من تقديم مُستوى رائع، أكد من خلاله أنه لاعب من أعلى طراز، وقادر على مُواصلة التألق، خاصة أنه يبلغ من العمر حاليا 25 عاما.

تألق لافت

أظهرت إحصائيات رامي بن سبعيني خلال مواجهة إنتر، التي أعدها موقع "هوسكورد" المختص في هذا الأمر، أنه كان حاسما من نواحٍ عدة في اللقاء.

وكان النجم الجزائري هو الأفضل في استرجاع الكرة، بدليل أنه استطاع قطع 4 كُرات من أقدام مُهاجمي إنتر دون ارتكاب أي خطأ، إضافة لتشتيته لكُرتين خطيرتين من أمام مرمى فريقه.

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وامتلك بن سبعيني قدرة الكبيرة على التعامل مع الكُرة دون خوف في الخط الخلفي، وهو ما أظهرته نسبة تمريراته الناجحة، التي بلغت 73%، علما بأنه كان أكثر من لمس الكرة في تشكيلة جلادباخ (52 مرة) خلال اللقاء.

ندم إنتر ميلان

لم يمر المستوى الكبير لرامي بن سبعيني مرور الكرام على إنتر ميلان وجماهيره، التي تحسرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، على عدم ضم فريقها للاعب مثل الدولي الجزائري.

يذكر أن إدارة إنتر استفسرت عن إمكانية ضم بن سبعيني خلال فترتي انتقالات في صيف 2018 و2019، لكن دون أن تتحرك بشكل جدي، ليتمكن بروسيا مونشنجلادباخ من خطفه العام الماضي في صفقة قوية من رين الفرنسي.

واستطاع بن سبعيني منذ انتقاله لجلادباخ فرض نفسه بسرعة في تشكيلة المدرب ماركو روز، وكان من أبرز المُساهمين في تحقيقها للمُفاجأة الموسم الماضي، والتأهل للنسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن بن سبعيني لعب 32 مباراة مع جلادباخ في مختلف المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5.

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