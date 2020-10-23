500 نسخة فقط من سيارة فورد Fiesta ST Edition

طرحت شركة فورد الإصدار الخاص Fiesta ST Edition، والذي يقتصر إنتاجه على 500 نسخة فقط.

وقالت الشركة الأمريكية إن السيارة الجديدة تأتي باللون الحصري الأزرق Azur، والذي يتباين مع اللون الأسود على بعض المكونات التصميمية مثل الناشر الخلفي، والإسبويلر الخلفي، والطاقم الموجود في المئزر الأمامي، والسقف، والعجلات، والمرايا الخارجية، وأطر النوافذ.

وتتجمل المقصورة الداخلية بطابع رياضي يعكسه حليات بمظهر ألياف الكربون، وأسطح الكروم وخيوط الحياكة باللون الأزرق ومقود Performance من فورد.





ومن التحسينات التقنية التي تقدمها السيارة الخاصة قوابض مجموعة التعليق القابلة للضبط، والتي ساعدت على خفض الخلوص الأرضي للسيارة حوالي 15 ملم على المحور الأمامي، و10 ملم على المحور الخلفي.

وتقف Fiesta ST Edition على جنوط خفيفة مصنوعة من سبائك الألومنيوم قياس 18 بوصة، وبتصميم أنيق من 10 برامق، ومن التقنيات المعدلة بالسيارة نظام التوجيه، وتعليق العجلات الأمامية.

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وتعتمد السيارة على محرك بنزين تربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 200 حصان/290 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وقد تأثرت مبيعات فورد بجائحة كورونا، والتي تراجعت بمعدل 4.9% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2020.





ومع ذلك، قال مارك لانيف، نائب رئيس شركة فورد للتسويق والمبيعات والخدمة في الولايات المتحدة ، لشبكة CNBC "شهدت الصناعة انتعاشا حادا للغاية من الربع الثاني إلى الربع الثالث".

وأضاف "لقد كان عامًا مجنونا ولكن الصناعة كانت مرنة وقام تجارنا بعمل رائع".