طائرة شحن عسكرية تركية تهبط بقاعدة الوطية الليبية المزيد

الخليج 365 - طرابلسالجمعة 2020/10/23 08:57 ص بتوقيت أبوظبي
وصلت صباح الجمعة طائرة شحن عسكرية تركية إلى مطار عقبة بن نافع بمنطقة الوطية جنوب غرب طرابلس قادمة من إسطنبول.
ونشر موقع فلايت رادار المتخصص في المراقبة الجوية مسار الطائرة التركية من طراز لوكهيد سي 130 التي تحمل الرمز 222 والتي أقلعت في الخامسة والنصف فجر الجمعة من مطار إسطنبول متجهة إلى مطار الوطية الذي تسيطر عليه تركيا غرب ليبيا وتحوله إلى قاعدة عسكرية لها بالأراضي الليبية.
ورغم التوجه الدولي والإقليمي للتهدئة في ليبيا وإيجاد حلولا للأزمة، تستمر تركيا في نقل شحنات سلاح ومعدات ومرتزقة إلى غرب ليبيا لصالح حكومة السراج والمليشيات الليبية الموالية لها.
وشهد الأسبوع الماضي وصول 7 طائرات شحن عسكرية تركية قادمة من مطارات إسطنبول وأنقرة وقونيا إلى غرب ليبيا.
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