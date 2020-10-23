انطلاق المناظرة التلفزيونية الأخيرة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وجو بايدن المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/10/23 05:06 ص بتوقيت أبوظبي
انطلقت المناظرة الأخيرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، فجر الجمعة.
وبدأت المناظرة حول فيروس كورونا الملف الأكثر احتداما في سباق الانتخابات الأمريكية، حيث دافع الرئيس ترامب، عن التدابير التي اتخذتها إدارته ضد وباء كورونا، والتي أنقذت أكثر من 2 مليون أمريكي.
وقال الرئيس الأمريكي، إن وباء كورونا سينتهي والجيش سيقوم بتوزيع اللقاح ضده قريبا وسيكون لدينا 100 مليون جرعة لتوزيعها.
وأوضح ترامب، أن الأمريكيين تعلموا التعامل مع الحياة في ظل وجود فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يمكن إغلاق البلاد.
وشدد ترامب على أهمية إعادة الحياة وفتح المدارس مرة آخرى، متهما الديمقراطيون بالتسبب في معاناة المواطنين .
من جانبه اتهم المرشح الديمقراطي جو بايدن، خصمه ترامب، بالتقاعس في اتخاذ خطوات لمواجهة أزمة كورونا.
وتابع قائلًا: "سأحرص على وجود تدابير وطنية لكيفية إعادة فتح المدارس والمنشآت.. الكثيرون يموتون بسبب فيروس كورونا والرئيس لم يفعل شيئا إزاء هذا الخطر".
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