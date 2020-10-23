موجز الخليج 365 للسيارات.. أسوأ سيارات فيراري ووحش جديد من تويوتا

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أطلقت شركة تويوتا طراز جديد من وحش البيك آب Hilux، والتي تلفت الأنظار إليها من خلال شبكة المبرد الجذابة والكشافات المتطورة.

عرفت ماركة صناعة السيارات الرياضية فيراري بتقديمها أجمل الموديلات على مستوى التصميم، عبر تاريخها الحافل بصناعة سيارات رياضية عالية الأداء.

أعلنت تويوتا اليابانية عن طرحها لنسخة لعام 2021 من طراز لاند كروزر وحش الطرق الوعرة، تتضمن قدرات مميزة وإمكانيات فريدة.

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عرفت موديلات موستانج الرياضية من فورد، كأكثر سيارة رياضية انتشارا على مستوى العالم لما تحققه من معدلات مبيعات لم يسبقها لها أي سيارة رياضية أخرى من قبل.

تعزز ماركة هوندا اليابانية أسطولها من الشاحنات التي تقدمها للأسواق لعام 2021 بطرحها نسخة جديدة من شاحنتها المميزة، Ridgeline.

استدعت مرسيدس الألمانية مجموعة كبيرة من موديلاتها التابعة لطرازات GLE-Class وGLS-Class من السوق الأمريكية، بعد رصد عيوب تصنيعية بها.

يترقب عشاق السيارات الكهربائية الطرح الرسمي لأول طراز كهربائي تطرحه ماركة فورد تابع لموديل موستانج الرياضي، وهو طراز Mustang Mach-E، والذي أعلنت عنه فورد نهاية عام 2019، وخصص للطرح بالأسواق رسميا بحلول 2021 المقبل.

تخطت منافسة سيارات تسلا الكهربائية الماركات الأخرى، وأصبحت تنافس نفسها بما تقدمه من مجموعة مميزة من السيارات بقدرات مميزة للأسواق.