همر SUV الكهربائية تظهر بالشكل التخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – جنرال موتورز أكدت بالفعل على تطوير نسخة SUV لهمر الكهربائية بناءً على نسخة البيك أب، وسيتم غلق الصندوق الخلفي لزيادة مساحة المقصورة وإضافة صف ثالث من المقاعد.

وقد أرفقنا تصميم تخيلي للـ SUV الفاخرة القادمة، والتي ستحتفظ بمعظم عناصر تصميم البيك أب مع داخلية أوسع تكفي 8 أفراد.

كما في الغالب سنرى انتقال محركات البيك أب إلى الـ SUV، والتي تشمل 3 محركات كهربائية بقوة إجمالية 1000 حصان وتسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في 3 ثواني ضمن خيارات أخرى.

من المتوقع طرح همر SUV الجديدة في الأسواق في 2022 أو 2023.