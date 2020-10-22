تويوتا تطلق وحشا في سوق البيك آب.. طراز جديد من Hilux الفائقة

أطلقت شركة تويوتا طراز جديد من وحش البيك آب Hilux، والتي تلفت الأنظار إليها من خلال شبكة المبرد الجذابة والكشافات المتطورة.



بحسب الشركة اليابانية فإن سيارة Hilux الجديدة تعتمد على محرك ديزل بقوة 150 كيلووات/204 حصان، ويدور بعزم دوران أقصى يصل إلى 500 نيوتن متر.

ويتم نقل قوة المحرك المزود بنظام الدفع الرباعي إلى العجلات عن طريق ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي.

وتنطلق سيارة تويوتا Hilux الجديدة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 10.1 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 175 كلم/س.





وتنص نشرة المواصفات الفنية على أن معدل استهلاك الوقود يبلغ 7.8 لتر/100 كلم، وهو ما يعادل 207 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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وتشمل باقة أنظمة الدفع أيضا محرك الديزل سعة 2.4 لتر وبقوة 110 كيلووات/150 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 400 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة اليابانية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 13.2 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 175 كلم/س، مع معدل استهلاك وقود يبلغ 8ر8 لتر/100 كلم ويصدر عنها 233 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وعلى الرغم من أن الموديل Hilux يعتبر من السيارات الخدمية والتجارية، إلا أن شركة تويوتا قامت بإضافة بعض خصائص الفخامة والراحة على مقصورة السيارة.





تحقق ذلك من خلال الاعتماد على النوابض الصفائحية أو الورقية لتوفير المزيد من الراحة على الطريق، وتوافر نظام معلومات وترفيه مع شاشة لمسية لنظام الملاحة ووظيفة اقتران الهاتف الذكي.





كما أن الشركة اليابانية توفر لسيارة البيك آب الجديدة وظيفة التدفئة للمقود.