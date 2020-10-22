الخليج 365الخميس 2020/10/22 10:59 م بتوقيت أبوظبي
وجه القضاء الفرنسي، تهمة الاغتصاب لطارق رمضان حفيد مؤسس تنظيم الإخوان حسن البنا، بعد شكوى امرأة خامسة ضده.
والخميس الماضي، عقدت الجلسة الثانية من التحقيقات الجارية مع طارق رمضان، المتهم بأربع جرائم اغتصاب.
وبحسب تقارير إعلامية فقد شهدت الجلسة الثانية مواجهة طارق رمضان، مع السيدة التي تتهمه باغتصابها، وتدعى "بريجيت".
وأشارت التقارير إلى أن تفاصيل الواقعة تعود لعام 2008 عندما استدراجها طارق رمضان إلى غرفة فندق في جنيف.
وتجري فرنسا عدد من التحقيقات مع طارق رمضان الممنوع من مغادرة فرنسا بسبب اتهام عدد من السيدات له باغتصابهن.
في نهاية أغسطس/أب 2020، أعلن طارق رمضان عن إنشاء مركز يدعى "شفاء" للتدريب على الإنسانية والنسوية والأخلاق.
وبحسب صحيفة "لوبوان" الفرنسية، فقد قال رمضان على حسابه في تويتر إن فريقاً من أكثر من 12 مدرساً سيشاركون في دورات المركز، والدروس ستكون إما "وجهاً لوجه" أو عن بُعد.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الفرنسي يوجه تهمة جديدة بالاغتصاب في حق طارق رمضان حفيد مؤسس تنظيم الإخوان المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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