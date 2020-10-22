أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يفقد 7 جنيهات مع تماسك الدولار

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، في محلات الصاغة، بنحو 8 جنيهات حسب العيار، مع انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا.

وحسب منصة "isagha" الإلكترونية، المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر والوطن العربي عبر استطلاعات لحظية بين التجار، هبط سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 8 جنيهات، ليسجل 952 جنيها.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر والمنطقة العربية، بنحو 7 جنيهات، ليسجل 833 جنيها، فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 6 جنيهات ليسجل 714 جنيها في التعاملات المسائية اليوم.

منخفض التكلفة

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 في السوق المصرية اليوم، بنحو 4.75 جنيه، ليسجل نحو 555.25 جنيه، وتراجع جرام الذهب عيار 12، نحو 4 جنيهات ليسجل 476 جنيها.

الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب عيار 24، بنحو 56 جنيها، ليسجل نحو 6664 جنيها، فيما انخفض سعر الأوقية (الأونصة) في السوق المصرية، بنحو 18 دولارا، ليسجل نحو 1907 دولارات، وسط حالة من الحذر العالمي والترقب لتفعيل حزمة التحفيز الأمريكية بقيمة 1.8 تريليون دولار التي وعدت بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أسعار الذهب عالميا

تراجع الذهب اليوم الخميس، إذ عوض الدولار بعض الخسائر بعد شكوك حيال إمكانية توصل مشرعين أمريكيين لاتفاق بشأن حزمة مساعدات جديدة للمتضررين من فيروس كورونا قبل انتخابات الرئاسة الشهر المقبل.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.57% إلي 1913.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:06 بتوقيت جرينتش، متراجعا عن مستوى 1931.01 دولار للأوقية الذي سجله أمس الأربعاء وكانت أعلى مستوى منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1916.60 دولار.

وتعرضت محادثات حزمة التحفيز بين النواب الأمريكيين لانتكاسة أمس الأربعاء، عندما اتهم الرئيس دونالد ترامب الديمقراطيين بعدم الرغبة في التوصل إلى حل وسط بشأن المساعدات.

وبددت تلك الأنباء الإقبال على المخاطرة ورفعت الدولار مقابل عملات منافسة مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

أما محليا فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، في معظم البنوك، وفق متعاملين.

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.65 جنيه للشراء، وأقل سعر للشراء عند 15.63 جنيه، بينما جاء أعلى سعر للبيع عند 15.75 جنيه، وأقل سعر عند 15.73 جنيه.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا، أكثر من 26% منذ بداية العام بفضل أسعار الفائدة القريبة من الصفر في أنحاء العالم وبرامج تحفيز غير مسبوقة لتخفيف الصدمة الاقتصادية بسبب تفاقم الجائحة مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس.

وينتظر المستثمرون الآن المناظرة النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية بين ترامب ومنافسه جو بايدن مساء الخميس.