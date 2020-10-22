بي ام دبليو X5 تنضم لأسطول سيارات يلو

الخليج ٣٦٥ نت – بي ام دبليو X5 هي واحدة من أفخم السيارات لدى الصانع الألماني، لذا حرصاً منها على تقديم خيارات متنوعة للعملاء، قامت يلو بضمها لأسطولها.

التصميم

تتمتع X5 بمظهر جريء عبر شبك أمامي ضخم محاط بالكروم، مصابيح أمامية حادّة، مصابيح خلفية تمتد إلى جانبي السيارة مع نظام عادم مزدوج وجناح خلفي صغير.

الداخلية

حصلت على كل عوامل الراحة والفخامة عبر مواد عالية الجودة وتطريزات راقية مع تطعيمات كرومية، وتتوفر شاشة معلومات ترفيهية 12.3 بوصة، كما نلاحظ شاشة لمسية مركزية كبيرة على يمين لوحة العدادات الرقمية، بجانب مكيف أوتوماتيكي متعدد المناطق.

الأمان

لدى الاس يو في الألمانية أنظمة أمان متعددة بينها إدارة الثبات، التحكم الإلكتروني بالثبات، فرامل مانعة للانغلاق، حساسات اصطفاف أمامية وخلفية، نظام التحذير للنقاط العمياء، كاميرا رؤية 360 درجة، 8 وسائد هوائية وأكثر.

Advertisements

المحركات

تستمد السيارة الألمانية الفاخرة طاقتها عبر محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر بقوة 306 حصان ليولد عزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر.

هذا ويمكنك طلب بي ام دبليو X5 عبر موقع أو تطبيق يلو لتأجير السيارات، كما يمكنك الحصول على خدمات الصيانة من الشركة مثل تغيير زيت محرك سيارتك عند باب بيتك.

موقع يلو لتأجير السيارات: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور