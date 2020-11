لاندروفر رنج روفر الجيل القادم بقاعدة العجلات الطويلة يظهر أثناء اختباره

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد لاندروفر لطرح الجيل الجديد لموديلات رنج روفر، منهم نسخة قاعدة العجلات الطويلة للراغبين في أكبر مساحة داخلية ممكنة، مع ظهور السيارة مؤخراً أثناء اختبارها.

مثل الصور التجسسية الأخرى لرنج روفر الجيل القادم، من الواضح بقاء التصميم الخارجي العام بدون تغييرات جذرية، مع الاكتفاء بتحديث المصابيح الأمامية وتصميم الزجاج الخلفي وما إلى ذلك.

لاندروفر ركزت على تغيير المنصة واستخدام كمية كبيرة من الألمنيوم في الهيكلة لتخفيف الوزن وتحسين الأداء وصرفية الوقود، مع دعم المنصة الجديدة لعدد كبير من المحركات، مثل محرك V8 المستخدم غالباً في هذه النسخة المصورة.

غالبًا هو نفسه محرك V8 تيربو مزدوج سعة 4.4 لتر من بي ام دبليو، وستحصل رنج روفر القادمة على محركات بنزين وديزل وهايبرد وكهرباء، مع تدشينها في 2021 وطرحها في 2022.

