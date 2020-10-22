انتهاء سلسلة Fast & Furious بعد الجزء 11!

الخليج ٣٦٥ نت – منذ انطلاق أفلام Fast and Furious في 2001 وقد أصبحت واحدة من أنجح سلاسل الأفلام على الإطلاق بأرباح تصل لمليارات الدولارات وحضور قوي حول العالم.

والآن صدر تقرير من مجلة Variety يشير إلى انتهاء السلسلة رسمياً بعد الجزء الحادي عشر.. وبينما التفاصيل محدودة حالياً، من المتوقع إشراف المخرج “جاستن لين” على الأجزاء العاشرة والحادية عشر، وهو نفسه الذي أخرج الجزء الأول والسادس والتاسع وأعمال أخرى في السلسلة.

بالطبع لا يزال أمامنا أعوام قبل الوصول للجزء الحادي عشر، مع العلم أن الجزء التاسع الجديد تم تأجيله لمايو 2021 بسبب وباء الكورونا.