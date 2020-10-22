شركة محمد يوسف ناغي للسيارات تطلق هيونداي كريتا الجديدة كلياً في معارضها

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات هيونداي سيارتها كريتا الجديدة كلياً في معارضها، بتصميم أكثر قوة وجرأة، لتقدم تجربة قيادة مميزة ومثالية لكل عشاق السيارات. وتم الكشف عن الجيل الثاني من سيارة كريتا- CRETA الشهيرة، وذلك خلال حفل افتراضي مباشر، ظهرت فيه كريتا SUV بتصميم مبتكر يجعل منها المركبة المثالية للجميع.

واستثمارا لنجاح الطراز الأول منها، ظهر الطراز الجديد من كريتا بمظهر عصري أكثر اتساعًا، مزودا بخصائص وتحديثات، تتضمن آخر التقنيات المبتكرة لتلبية مختلف الاحتياجات لمختلف أنواع المستخدمين من الشباب والعائلات.

وتم تزويد كريتا الجديدة بمجموعة محركات ذات نقل حركة متطورة للغاية، مما يوفر طاقة بشكل كبير وانبعاثات أنظف بيئيا. تأكيداً على رؤية شركة هيونداي في تقديم تجربة قيادة فائقة تتسم بالاستدامة وتعكس مفهوم “التقدم من أجل الإنسانية” التي تعمل عليه هيونداي العالمية.

وبمناسبة إطلاق كريتا الجديدة، قال د. عادل عزت المدير العام التنفيذي بشركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي: “يمثل تطوير مركبات فائقة الأداء جوهر رؤيتنا، وحرصنا أن ينعكس ذلك في طراز هيونداي كريتا الجديد تماماً. والواقع أنه منذ إطلاق الجيل الأول منها، أصبحت كريتا واحدة من أكثر السيارات شعبية ورواجا، ومن المؤكد أن تغير النسخة الجديدة منها قواعد اللعبة في فئة سيارات الدفع الرباعي صغيرة الحجم. وتم تزويدها بمجموعة واسعة من الخصائص المطورة التي ستوفر تجارب قيادة أكثر متعة. وأستطيع أن أقول بثقة إن كريتا الجديدة لا تشبه أي سيارة أخرى، فهي سيارة كروس أوفر تناسب أي وقت ومكان مع الكثير من سمات التصميم الحديث المتوافق مع الهوية المبتكرة للجيل القادم من هيونداي الذي يعتمد على الروح والتفاصيل الرياضية.

وقد قامت هيونداي بإجراء تغيرات كبيرة على التصميم من داخل وخارج السيارة ليشمل مساحة اكبر، حيث يبلغ الطول 4300 مم والعرض 1790 مم، ويظهر السطح الخارجي لـكريتا أكبر من الطراز السابق بمقدار 20 مم طولا و10 مم عرضا.

وتظهر الشخصية القوية للجيل الجديد من كريتا في مقدمتها من خلال الشبك الامامي الجريئ ، والتي تحمل شعار H هيونداي أكبر وأكثر لفتًا للانتباه بالإضافة إلى مصابيح أمامية مميزة من مستويين، مع إضافة خطوط متموجة على غطاء المحرك مستوحى من شكل الصدف البحري، على نحو يعزز المظهر القوي للسيارة.

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وشملت التحديثات داخل السيارة توفير مساحة أوسع وراحة أكبر للركاب. وبفضل نظام الصوت Bose المكون من 8 مكبرات صوت، يمكن للركاب الاستمتاع بجودة الصوت النقية والاستثنائية عند الاستماع إلى الموسيقى أثناء القيادة.

ويكتمل التصميم الداخلي الفاخر بشاشة TFT LCD متعددة الوظائف مقاس 3.5 بوصة، مع توفر خيار شاشة رقمية تماما بمقاس 7 بوصات، مما يوفر معلومات بتفاصيل دقيقة مع سرعة ودقة غير مسبوقين.

وصممت سيارة كريتا الجديدة بشكل أكثر أمانًا، بهيكل مصنوع من الفولاذ المتطور فائق القوة، مع قدرة استثنائية فريدة على مقاومة التصادم وغيرها من الخصائص المتعلقة بالسلامة والتي تشكل الأولوية القصوى لشركة هيونداي لضمان سلامة الركاب.

كما تم ربط الفرامل الخلفية بنظام كاميرة الرؤية الخلفية للسائق وتفعيل إمكانية استخدامها عند الوقوف، وللمساعدة في تجنب الحوادث، تم تحسين نظام التعليق الأمامي والخلفي لضمان رحلة أكثر سلاسة.