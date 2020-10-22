تويوتا لاند كروزر 2021.. وحش الطرق الوعرة في ثوب جديد

أعلنت تويوتا اليابانية عن طرحها لنسخة لعام 2021 من طراز لاند كروزر وحش الطرق الوعرة، تتضمن قدرات مميزة وإمكانيات فريدة.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات موديل العام القادم من الطراز، شمل الكشف عن قوة محركه وما يتوفر منه من فئات والتكلفة الرسمية التي سيتوفر بها.

الأسعار

سيتوفر طراز تويوتا لاند كروزر للبيع بنسخته لعام 2021 بفئتان بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية بسعر 86,910 دولار، والفئة التي تليها باسم Heritage Edition ستتوفر بسعر 89,240 دولار.





المحرك

قال موقع "كار أند درايفر" إن تويوتا ستطرح نسخة 2021 من لاند كروزر بمحرك V8 بسعة 5.7 لتر، ينتج قوة 381 حصانا، مع عزم دوران 401 لفة/قدم، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 6.7 ثانية.

استهلاك الوقود

وفيما يخص معدل استهلاك الوقود، أفاد الموقع بأن طراز لاند كروزر سيستهلك بمحركه المتوفر معدل وقود يعادل جالونا لكل 13 ميل يقطعهم الطراز على الطريق داخل المدن.

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المساحة الداخلية

الطراز من الداخل يتوفر لـ 8 ركاب، وقامت تويوتا بتعديل نسخة 2021 صف ثالث من المقاعد يكن اختيار للفئة المتقدمة منه Heritage Edition، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة لامتداد الأقدام للأسفل تصل لـ 42.9 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ 38.3 قدم.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة لامتداد القدم تصل لـ 34.4 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 38.9 بوصة.

التقنيات

يحظى الطراز بنسخته الأحدث بمنظومة تقنية مميزة تشمل شاشة عرض معلوماتية بقياس 9.0 بوصة، ومنظومة ترفيهية للمقاعد الخلفية تشمل شاشات بقياس 11.6 بوصة، مع توفر نظام صوتي من ماركة JBL الفخمة مكون من 14 سماعة مكبرة، وخاصية توصيل بلوتوث للاتصال بالهواتف الذكية، وراديو متصل بالقمر الصناعي.





الأمن والحماية

اختتم موقع "كار أند درايفر" عرضه لمواصفات وقدرات الطراز تويوتا لاند كروزر لعام 2021، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية به، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، الذي يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام ضبط السرعة للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات، وأيضا كاميرا خلفية لرصد الحركة.