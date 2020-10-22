سيارات نجوم هوليوود.. فورد موستانج على القمة منفردة

عرفت موديلات موستانج الرياضية من فورد، كأكثر سيارة رياضية انتشارا على مستوى العالم لما تحققه من معدلات مبيعات لم يسبقها لها أي سيارة رياضية أخرى من قبل.

وزاد من تميز هذا الموديل، أن عرف بالاختيار الأول لعدد من أبرز المشاهير في هوليوود، الذين يعتبرون موديلات موستانج هي السيارات المفضلة لديهم بمختلف مراحله عبر تاريخه المميز.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة بأبرز 10 مشاهير من هوليوود تعد سيارة موستانج هي السيارة الأولى بالنسبة لهم، ومن ضمنهم الممثل ومقدم البرامج الكندي الأصل "كاميرون ماثيسون"، الذي سبق أن أعلن عن أن سيارته المفضلة هي موديل فورد موستانج من عام 1965.

من بعده ضمن القائمة من عشاق موستانج من مشاهير هوليوود، جاء الفنان الشاب "زاك إيفرون"، الذي سبق له الكشف عن سيارته المفضلة وهي موستانج كونفرتابل ذات سقف مكشوف موديل عام 1965.

وجاء ضمن القائمة أيضا مقدم البرامج الشهير بعشقه للسيارات، "جاي لينو"، الذي سبق أن أعلن عن واحدة من أكثر السيارات التي يفضلها ضمن مجموعتها، وهي موديل موستانج Shelby GT500 نسخة عام 2020.

ضمن القائمة، جاء أيضا مغني الراب الأمريكي الشهير "نيلي"، الذي سبق أن أعلن عن سيارته المفضلة، وهي موديل موستانج Dub Edition Mustang GT نسخة عام 2011.

من النجمات ضمن هذه القائمة النجمة آمبر هرد، التي سبق أن أعلنت عن سيارتها المفضلة من موديلات موستانج، وتحديدا الطراز الذي طرح لعام 1986.

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والنجم سيلفستر ستالون جاء أيضا ضمن القائمة، لكونه واحدا من أبرز عشاق سيارات فورد موستانج، إذ يقتني نسخة موستانج GT، موديل 2011.

من بعده كشفت قائمة "هوت كارز" عن إيما روبرتس الفنانة الصاعدة بهوليوود، التي تعشق أيضا سيارات موستانج، وتمتلك نسخة عام 2015 من السيارة.

ضمن القائمة، جاء أيضا النجم الراحل جيم موريسون، المغني الرئيسي لفرقة الروك "زا دوورز"، الذي توفي في عام 1971، وكان عاشقا لسيارات فورد موستانج، وكانت سيارته المفضلة هي موديل موستانج Nightmist Blue Shelby GT 500 من عام 1967.

من بعده جاء ضمن القائمة، منسق الدي جي الأمريكي "أستون جورج" المعروف باسم "فونكماستر فليكس"، الذي اعتبر من ضمن العاشقين لسيارات موستانج، ويمتلك موديل Mustang GT S197 المميز.

وفي ختام القائمة، جاءت النجمة كيلي كلاركسون المغنية الشهيرة التي عرفت كواحدة من الفائزين ببرنامج اكتشاف المواهب AMERICAN Idole، وتمتلك موديل موستانج 2007 Mustang GT.



