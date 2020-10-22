سيارات 2021.. شاهد مواصفات شاحنة هوندا ريدجلين الجديدة

تعزز ماركة هوندا اليابانية أسطولها من الشاحنات التي تقدمها للأسواق لعام 2021 بطرحها نسخة جديدة من شاحنتها المميزة، Ridgeline.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات الشاحنة، يشمل الكشف عن قوة محركها، وما يتوفر منها من فئات للبيع بالأسواق.

الأسعار

قال الموقع إن الشاحنة Ridgeline من هوندا، يتوفر منها للبيع بالأسواق 4 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم Sport تتوفر بسعر 35,500 دولار، ومن بعدها تأتي فئة RTL التي تطرح بسعر 38,000 دولار، ثم فئة RTL-E، التي تطرح بسعر 44,000 دولار، وأعلى فئة من الشاحنة تطرح باسم Black Edition التي تطرح بسعر 45,000 دولار.





المحرك

تتوفر الشاحنة بنخستها لعام 2021 بنفس المحرك، وهو محرك فئة V6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 280 حصان، مع عزم دوران 262 لفة/قدم، وتتمتع الشاحنة بمكابح فعالة قادرة على إيقاف السيارة تماما أثناء إنطلاقها على سرعة 70 ميل في الساعة.

عزم السحب

ذكر "كار أند درايفر"، أن نسخة 2021 من شاحنة هوندا قادرة على سحب أوزان بحد أقصى تصل لـ 3500 ألف رطل، وتتوفر بها فئات عاملة بنظام دفع خلفي، قادرة على سحب أوزان تصل لـ 5000 رطل.

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استهلاك الوقود

فيما يخص معدل استهلاك الوقود ذكر الموقع أن شاحنة، تستهلك بفئاتها العاملة بنظام الجر الأمامي، معدل جالون لكل 19 ميل تقطعهم الشاحنة على الطريق داخل المدن، وجالونا لكل 26 ميلا تقطعهم الشاحنة على الطريق السريع، وجالون لكل 22 ميلا تقطعهم الشاحنة ما بين الطريقين مجتمعين.

وفيما يخص الفئات العاملة بنظام دفع خلفي من الشاحنة تستهلك جالونا لكل 19 تقطعهم الشاحنة على الطريق داخل المدن، وجالونا لكل 24 ميلا تقطعهم الشاحنة على الطريق السريع.



التقنيات

يتوفر بالشاحنة من الداخل، شاشة معلومات بقياس 8.0 بوصة، تدعمها أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لنظام صوتي مميز، من فئة in-bed.





الأمن والحماية

يتوفر بنسخة 2021 من شاحنة هوندا ridgeline أنظمة أمن وحماية داعمة للسائق، تشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، مع نظام فرامل ذاتية التفعيل، ونظام الحفاظ على المسار، وأيضا نظام للحفاظ على المسافة الآمنة ما بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.