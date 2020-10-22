شاهد مواصفات أول سيارة كهربائية من موستانج.. Mustang Mach-E2021

يترقب عشاق السيارات الكهربائية الطرح الرسمي لأول طراز كهربائي تطرحه ماركة فورد تابع لموديل موستانج الرياضي، وهو طراز Mustang Mach-E، والذي أعلنت عنه فورد نهاية عام 2019، وخصص للطرح بالأسواق رسميا بحلول 2021 المقبل.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا تفصيليا لمواصفات وقدرات الطراز، وهو الجيل الأول من موديلات موستانج الكهربائية على الإطلاق.

الأسعار

تحدث الموقع في البداية عن التكلفة التي سيتوفر بها طراز Mustang Mach-E الكهربائي للبيع بالأسواق، وأفاد بأن الطراز ستتوفر منه 5 فئات بأسعار مختلفة للبيع، الفئة الافتتاحية ستكون باسم Select وتطرح بسعر 43,995 دولارا، ومن بعدها تتوفر فئة باسم Premium بسعر 48,100 دولار، ثم فئة California Route 1 التي تتوفر بسعر 50,900 دولار، ومن بعدها تأتي فئة First Edition التي تتوفر بسعر 59,400 دولار، وأعلى فئة ستتوفر من طراز موستانج الكهربائي هي فئة GT بسعر 61,600 دولار.





المحرك

تحدث الموقع بعد ذلك عن المحرك الذي سيطرح به طراز موستانج الكهربائي، وأفاد بأن الفئات الافتتاحية من الطراز ستعمل ببطاريات تمد المحرك بطاقة بمعدل 75.7 كيلووات في الساعة، في حين ستتوفر الفئات الأقوى من الطراز ببطاريات أقوى تضخ طاقة بمعدل 98.9 كيلووات في الساعة.

فيما يخص قوة المحرك، أفاد الموقع بأن المحرك الكهربائي للطراز يتوفر بقوة تتراوح بين 255 و332 و306 و459 حصانا، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال أقل من 4 ثوان وذلك فيما يخص أقوى المحركات.

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أما عن نطاق سير المحرك، فقال الموقع إن محرك طراز موستانج الكهربائي قادر على السير لمسافة تتراوح ما بين 210 و300 ميل بحد أقصى، وفقا للطاقة في بطارياته.





المساحة الداخلية

تحدث الموقع بعد ذلك عن المساحة الداخلية لطراز موستانج الكهربائي، وأفاد بأن الطراز يحظى بمساحة بالمقاعد الخلفية على قياس 60 قدما مكعبا، وبالحقيبة الخلفية من الطراز تتوفر مساحة إجمالية على قياس 29 قدما مربعا، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية لتوفير مساحة أكبر للتخزين.





التقنيات

ذكر موقع "كار أند درايفر"، أن المنظومة التقنية لطراز موستانج الكهربائي، تعتبر الأكثر تميزا بالأسواق، إذ تشمل نظام معلوماتي باسم SYNC طورته ماركة فورد بنفسها، يعمل على شاشة عملاقة بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يصل لـ 15.5 بوصة، تدعمها أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو وخاصية توصيل إنترنت لاسلكي، بالإضافة لنظام صوتي من ماركة Bang & Olufsen.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن المساعدة للسائق به، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ويدعمه نظام الفرامل ذاتية التفيعل، بالإضافة لكاميرات خلفية لرصد الحركة ونظام الحفاظ على المسار.